5 самых дешевых и экономичных «бюджетников» в возрасте до пяти лет

В нашем списке зафиксированы машины со средним расходом топлива менее четырех литров на сто километров, причем речь не идет о гибридах, к которым у россиян весьма скептическое отношение. В топ попали две дизельных и три бензиновых малолитражки. Как и ожидалось, в лидерах оказались праворульные представители семейства японских кей-каров — категории компактных транспортных средств, созданной с учетом жестких правил налогообложения и страхования Страны восходящего солнца. Такие микровэны имеют одну и ту же длину кузова — 3395 мм, и общий объем силового агрегата.
Daihatsu Move (350 000 ₽; 3,3 л на 100 км)
Рекордсменом по минимальному расходу горючего и одновременно самым дешевым вариантом стал малогабаритный микровэн Daihatsu Move пятого поколения. Заплатив всего 350 000 рублей, вы подружитесь с неприхотливым «малышом» 2013 года рождения с рабочим опытом в 64 500 км, которому в смешанном цикле хватит 3,3 л горючего на сто километров. Автомобиль оснащен бензиновым 0,7-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 64 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором. На вторичном рынке по аналогичной цене доступны также Daihatsu Move с другим вариантом 0,7-литрового двигателя мощностью 52 л. с. Расход бензина у младшей версии тот же — 3,3 л на сотню.
Nissan Dayz (380 ₽; 3,3 л на 100 км)
Четырехлетний Nissan Dayz первого поколения с правым рулем, пробежавший 34 500 километров, предлагается за 385 000 рублей. Автомобиль также укомплектован бензиновым 0,7-литровым силовым агрегатом мощностью 49 л. с. и вариатором, что позволяет ему потреблять в смешанном цикле все те же мизерные 3,3 л на сто километров. Если хорошо поискать, то на вторичном рынке можно встретить Nissan Dayz с 64-сильным двигателем в полноприводной версии. Только аппетит у него уже будет больше — 4,4 л на сотню, при этом его ценник, как правило, совсем незначительно превышает стандартную модификацию.
Mitsubishi eK Wagon (400 000 ₽; 3,9 л на 100 км)
Еще один «праворукий» кей-кар из Страны восходящего солнца 2014 года выпуска доступен за 400 000 рублей. Бензиновому 0,7-литровому мотору мощностью 49 л. с. потребуется в смешанном цикле 3,9 л топлива на сто километров. Mitsubishi eK Wagon третьего поколения, который проехал 41 000 верст, также оснащен бесступенчатым вариатором. Как и малокалиберные одноклассники, микровэн предлагается в полноприводной версии, которая на российском вторичном рынке встречается гораздо реже. В основном такие машины бороздят просторы наших дальневосточных городов.
Peugeot 308 (450 000 ₽; 3,8 л на 100 км)
За 450 000 «деревянных» можно приобрести хетчбэк Peugeot 308 первого поколения 2013 года выпуска с пробегом 150 000 километров. Французский автомобиль оснащен дизельным мотором 1.6 HDi III мощностью 112 л. с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Смешанный расход топлива у хетчбэка равен 3,8 л на сто километров. Напомним, что Peugeot 308 первой генерации продавался в России в течение шести лет — с 2008 до 2014 года. Что касается хетчбэка последнего поколения, то этим летом французы прекратили его продажи на российском рынке.
Citroen C4 Picasso (600 000 ₽; 4 л на 100 км)
Самым дорогостоящим вариантом экономичного автомобиля возрастом не старше 2013 года оказался еще один «француз» — четырехлетний хетчбэк Citroen C4 Picasso. Машина с пробегом 45 500 километров предлагается за 600 000 рублей. Под капотом хетчбэка установлен дизельный 1.6 e-HDI мощностью 115 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым «роботом». Смешанный расход топлива у «француза» составляет 4 л на сто километров. Речь идет о дорестайлинговом Citroen C4 Picasso, предшествующем нынешнему варианту, официальная стоимость которого варьируются в пределах от 1 907 000 до 2 000 000 рублей.