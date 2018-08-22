5 самых дешевых и экономичных «бюджетников» в возрасте до пяти лет

Nissan Dayz (380 ₽; 3,3 л на 100 км)

Четырехлетний Nissan Dayz первого поколения с правым рулем, пробежавший 34 500 километров, предлагается за 385 000 рублей. Автомобиль также укомплектован бензиновым 0,7-литровым силовым агрегатом мощностью 49 л. с. и вариатором, что позволяет ему потреблять в смешанном цикле все те же мизерные 3,3 л на сто километров. Если хорошо поискать, то на вторичном рынке можно встретить Nissan Dayz с 64-сильным двигателем в полноприводной версии. Только аппетит у него уже будет больше — 4,4 л на сотню, при этом его ценник, как правило, совсем незначительно превышает стандартную модификацию.