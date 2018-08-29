Моделльный ряд Subaru в России опять подорожал

В значительной мере ценовая политика Subaru ударит по карману тех, кто присмотрел себе WRX и WRX STI. За «спортсменов» придется доплатить по 70 000 «деревянных». Теперь WRX, укомплектованный двухлитровым турбомотором мощностью 268 л. с., обойдется минимум в 2 599 000 «целковых». А за WRX STI, оснащенный 300-сильным турбированным двигателем объемом 2,5 л, нужно выложить от 3 599 900.

Subaru Outback потяжелел на 20 000 рублей — теперь она стоит 2 519 000. В меньшей степени прибавили в цене Forester и XV — по 30 000 независимо от комплектации. Первый можно приобрести минимум за 1 719 000 рублей, а за второй придется отдать от 1 619 000 кровно заработанных. На сумму от 19 до 20 «штук» подорожали все варианты Legacy: прайс седана теперь стартует от 2 089 000 рублей.

Надо сказать, что именно Subaru стал первым производителем, поднявшим стоимость своих авто весной, инициировав целую волну подорожания, которая не утихает и по сей день.