5 седанов гольф-класса дешевле 500 000 рублей

В пятерку самых доступных пятилетних седанов гольф-класса вошли популярные и хорошо знакомые по официальному рынку модели, среди которых оказалось два «француза», два «американца» и один «японец». В наш список не попали автомобили китайского производства, так как этот сегмент заслуживает отдельного рейтинга. Не следует забывать, что указанные цены могут быть завышены, так как на вторичном рынке продавцы, как правило, готовы торгу на капоте.
Nissan Almera (190 000 ₽)
Nissan Almera уже долгое время не только удерживает абсолютное лидерство по количеству предложений, но и является самым дешевым вариантом среди седанов возрастом до пяти лет. На вторичном рынке его можно приобрести менее, чем за 200 000 рублей. Речь идет об автомобиле третьего поколения в кузове G15.
Например, за 290 000 продается седан 2013 года выпуска с пробегом 270 000 километров, оснащенный 1,6-литровым мотором мощность 102 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Версии с четырехскоростным «автоматом» доступны минимум за 300 000. Напомним, что минимальная цена нового Nissan Almera составляет 637 000 «целковых».
Peugeot 408 (300 000 ₽)
С 300 000 рублями в кармане можно рассчитывать на французский седан 2013 года выпуска с 1,6-литровым агрегатом мощностью 110 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. По такой цене продаются машины со средним пробегом 140 000 — 160 000 километров.
За 350 000 можно найти автомобили с более мощным 120-сильным двигателем и «автоматом». Экземпляры с топовым 150-сильным мотором обойдутся минимум в 370 000. В настоящее время стоимость новой рестайлинговой модели в начальной комплектации составляет 979 000 рублей.
Citroen C4 (300 000 ₽)
Родственник упомянутого «француза» седан Citroen C4 второго поколения 2013 года выпуска оценен в ту же сумму — 300 000 рублей. За эти деньги можно найти экземпляр в начальной комплектации со 115-сильным силовым агрегатом объемом 1,6 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. Средний пробег — 120 000 — 140 000 километров.
За 330 000 «деревянных» можно рассчитывать на автомобиль с «автоматом». За аналогичную сумму доступны экземпляры с более мощными моторами. На официальном рынке Citroen C4 уже в обновленном виде предлагаются по минимальной цене 999 000 рублей.
Chevrolet Cruze (330 000 ₽)
Ликвидированный с официального российского рынка Chevrolet Cruze живет и здравствует на «вторичке». Причем эта модель занимает вторую позицию после «Альмеры» по количеству предложений среди пятилетних седанов. За 330 000 рублей продается машина 2013 года выпуска с 1,6-литровым мотором мощностью 109 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Пробег такой машины — 248 000 верст.
«Круз» с «автоматом» можно купить минимум за 400 000 рублей. Свыше этого ценового рубежа доступны экземпляры с другими моторами — 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 140 л. с. и 141-сильным агрегатом объемом 1,8 л.