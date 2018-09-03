5 седанов гольф-класса дешевле 500 000 рублей

Nissan Almera (190 000 ₽)

Nissan Almera уже долгое время не только удерживает абсолютное лидерство по количеству предложений, но и является самым дешевым вариантом среди седанов возрастом до пяти лет. На вторичном рынке его можно приобрести менее, чем за 200 000 рублей. Речь идет об автомобиле третьего поколения в кузове G15.

Например, за 290 000 продается седан 2013 года выпуска с пробегом 270 000 километров, оснащенный 1,6-литровым мотором мощность 102 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Версии с четырехскоростным «автоматом» доступны минимум за 300 000. Напомним, что минимальная цена нового Nissan Almera составляет 637 000 «целковых».