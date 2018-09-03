В России снова подорожали легковые автомобили

В числе тех, кто во второй половине августа обновил цены на свою продукцию, оказалась компания Hyundai. Правда, корейцы подняли ценники не на весь модельный ряд, а только на два седана: Solaris и Elantra. Прайсы этих машин в зависимости от комплектации подросли на 3000 — 55 000 рублей.

В Mazda, в отличие от «Хендэ», мелочиться не стали: на 12 000 — 35 000 целковых подорожала вся линейка представленных в России авто — Mazda3, Mazda6, CX-5 и CX-9. Прибавило в цене и большинство машин Mercedes-Benz — за некоторые модели придется отдать на 20 000 — 350 000 рублей больше.

Не упустили возможность поднять прайсы в компании Subaru. По данным агентства «Автостат», все автомобили этой японской марки стали дороже на 19 000 — 70 000 «деревянных». Подросли цены и у Toyota, но только лишь на внедорожник Land Cruiser 200, прайс которого увеличился на 33 000 — 65 000 рублей в зависимости от исполнения.