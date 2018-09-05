АВТОВАЗ поднимет цену на LADA 4х4

Прайс на трехдверную версию «вездехода» производитель задерет максимум на 1,8%: стоимость авто будет начинаться от 503 900 рублей. «Пятидверка» огорчит своих покупателей еще больше: начальная цена — 542 900 «деревянных» (+3,9%).

Модель в модификации Urban с тремя дверями покинет официального дилера за сумму от 566 900 «целковых» (+1,45%), а удлиненный вариант станет вашим минимум за 605 900 рублей (+1,7%), сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководство двух дилерских компаний.

Напомним, что в моторной линейке модели представлен всего один двигатель: 1,7-литровый мощностью 83 л. с., который агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Кстати, на Московском автосалоне недавно АВТОВАЗ представил новый концепкар LADA 4x4 Vision. Яркая новинка стала прообразом будущего внедорожника марки, который может увидеть свет уже в 2020 году. При этом «4x4» «переедет» на новую платформу, созданную альянсом Renault-Nissan.