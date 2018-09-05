ТОП-5 трехлетних китайских легковушек по цене до 350 000 рублей

Фото Chery
Пока российские автолюбители в связи с финансовыми проблемами затягивают ремни, китайские производители наводняют нашу страну дешевыми машинами. На вторичном рынке малолитражки из Поднебесной считаются одним из самых доступных вариантов. Например, сравнительно нестарые трехлетние модели доступны по цене менее 350 000 рублей.
Иван Флягин

В настоящее время диапазон цен на самые дешевые седаны и хетчбэки китайских брендов 2015 года выпуска колеблется в среднем от 250 000 до 350 000 «деревянных». Три из пяти указанных автомобилей оснащены механической коробкой передач, а два — «автоматом», причем один из них оказался кросс-хетчем в максимальной комплектации. Примечательно, что это не самый дорогой вариант в приведенном списке, что, в свою очередь, свидетельствует о непредсказуемости вторичного рынка.

Geely Emgrand EC7 (₽250 000)

В Подмосковье продается трехлетний хетчбэк Geely Emgrand EC7 с пробегом 132 000 километров. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 98 л. с. За 250 000 рублей предлагается машина, не требующая ремонта, с оригиналом ПТС, где указан один владелец.

Причем это не самая «голая» комплектация, поскольку среди прочего оборудования здесь в наличии кондиционер, задний парктроник и электрические стеклоподъемники. На официальном рынке Emgrand 7 доступен в ценовом диапазоне от 649 000 до 799 000 рублей.

Lifan Smily (₽265 000)

Компактный хетчбэк, передняя часть которого отдаленно напоминает MINI, укомплектован 1,3-литровой силовой установкой мощностью 88 л. с. Пробег — всего 43 000 километра. В объявлении указано, что машина куплена у официального дилера, и там же обслуживалась, поэтому находится в идеальном состоянии.

Сервисная книжка и оригинал ПТС с отметкой об одном владельце прилагаются. Автомобиль продается с двумя комплектами колес за 265 000 рублей. Напомним, что сейчас в модельном ряду официального представительства Lifan в России хетчбэк Smily отсутствует.

Chery Bonus 3 (₽295 000)

В Москве предлагается трехлетний седан Chery Bonus 3 2015 года выпуска за 295 000 «деревянных». Машина оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 109 л. с., который работает в паре с «механикой». Маленький пробег в 2600 километров объясняется тем, что автомобиль 2015 года выпуска куплен в прошлом году и эксплуатировался мало.

В объявлении сказано, что авто находится в идеальном техническом состоянии, но требуется ремонт двери. Судя по приведенным фото, на ней отсутствует обшивка, ручка и боковое зеркало. Продавец допускает торг на капоте. В настоящее время официально седан Chery Bonus 3 у нас уже не продается.

DongFeng H30 Cross (₽310 000)

Кросс-хетч DongFeng H30 Cross 2015 года выпуска с пробегом 30 000 километров предлагается за 310 000 «деревянных». Автомобиль заряжен 117-сильным силовым агрегатом объемом 1,6 л и пятиступенчатым «автоматом».

Продавец признается, что машина пережила небольшое столкновение, но полностью отремонтирована и находится в идеальном состоянии. Кросс-хетч предлагается в максимальной комплектации с люком, камерой заднего вида круиз-контролем и парктрониками. Официально новый DongFeng H30 Cross стоит от 599 000 до 709 000 рублей.

FAW Oley (₽350 000)

Седан FAW Oley с пробегом 10 000 километров продается за 350 000 «деревянных». Машина оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 102 л. с. и автоматической коробкой передач. В объявлении указано, что состояние автомобиля отличное, в авариях не участвовал, и кузов не красился.

При продаже прилагается оригинал ПТС с указанием одного владельца. В списке опций седана имеется люк, климат-контроль, задний парктроник, электрические стеклоподъемники и т. д. Новый FAW Oley у официального дилера стоит 491 000 рублей.

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5 сентября 2018
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