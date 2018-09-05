ТОП-5 трехлетних китайских легковушек по цене до 350 000 рублей

В настоящее время диапазон цен на самые дешевые седаны и хетчбэки китайских брендов 2015 года выпуска колеблется в среднем от 250 000 до 350 000 «деревянных». Три из пяти указанных автомобилей оснащены механической коробкой передач, а два — «автоматом», причем один из них оказался кросс-хетчем в максимальной комплектации. Примечательно, что это не самый дорогой вариант в приведенном списке, что, в свою очередь, свидетельствует о непредсказуемости вторичного рынка.
Geely Emgrand EC7 (₽250 000)
В Подмосковье продается трехлетний хетчбэк Geely Emgrand EC7 с пробегом 132 000 километров. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 98 л. с. За 250 000 рублей предлагается машина, не требующая ремонта, с оригиналом ПТС, где указан один владелец.
Причем это не самая «голая» комплектация, поскольку среди прочего оборудования здесь в наличии кондиционер, задний парктроник и электрические стеклоподъемники. На официальном рынке Emgrand 7 доступен в ценовом диапазоне от 649 000 до 799 000 рублей.
Lifan Smily (₽265 000)
Компактный хетчбэк, передняя часть которого отдаленно напоминает MINI, укомплектован 1,3-литровой силовой установкой мощностью 88 л. с. Пробег — всего 43 000 километра. В объявлении указано, что машина куплена у официального дилера, и там же обслуживалась, поэтому находится в идеальном состоянии.
Сервисная книжка и оригинал ПТС с отметкой об одном владельце прилагаются. Автомобиль продается с двумя комплектами колес за 265 000 рублей. Напомним, что сейчас в модельном ряду официального представительства Lifan в России хетчбэк Smily отсутствует.
Chery Bonus 3 (₽295 000)
В Москве предлагается трехлетний седан Chery Bonus 3 2015 года выпуска за 295 000 «деревянных». Машина оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 109 л. с., который работает в паре с «механикой». Маленький пробег в 2600 километров объясняется тем, что автомобиль 2015 года выпуска куплен в прошлом году и эксплуатировался мало.
В объявлении сказано, что авто находится в идеальном техническом состоянии, но требуется ремонт двери. Судя по приведенным фото, на ней отсутствует обшивка, ручка и боковое зеркало. Продавец допускает торг на капоте. В настоящее время официально седан Chery Bonus 3 у нас уже не продается.
DongFeng H30 Cross (₽310 000)
Кросс-хетч DongFeng H30 Cross 2015 года выпуска с пробегом 30 000 километров предлагается за 310 000 «деревянных». Автомобиль заряжен 117-сильным силовым агрегатом объемом 1,6 л и пятиступенчатым «автоматом».
Продавец признается, что машина пережила небольшое столкновение, но полностью отремонтирована и находится в идеальном состоянии. Кросс-хетч предлагается в максимальной комплектации с люком, камерой заднего вида круиз-контролем и парктрониками. Официально новый DongFeng H30 Cross стоит от 599 000 до 709 000 рублей.
FAW Oley (₽350 000)
Седан FAW Oley с пробегом 10 000 километров продается за 350 000 «деревянных». Машина оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 102 л. с. и автоматической коробкой передач. В объявлении указано, что состояние автомобиля отличное, в авариях не участвовал, и кузов не красился.
При продаже прилагается оригинал ПТС с указанием одного владельца. В списке опций седана имеется люк, климат-контроль, задний парктроник, электрические стеклоподъемники и т. д. Новый FAW Oley у официального дилера стоит 491 000 рублей.