BMW показала приборную панель будущего

Новая технология называется HoloActive Touch, ее идея в чем-то похожа на автомобильные проекционные дисплеи, создающие иллюзию отображаемой в воздухе информации. Однако в отличие от дисплеев, для создания голограмм используется куда более сложная система зеркал. Предполагается, что пользователь сможет настраивать информацию на нескольких «экранах» и изменять внешний вид панели с помощью языка жестов, которые фиксируются множеством расположенных вокруг камер. Для активации голограммы достаточно простого касания, при этом каждое действие будет подтверждаться звуковым сигналом.

По сути HoloActive Touch является логичным продолжением уже знакомой нам системы Gesture Control, которая доступна в последних поколениях BMW 5-й и 7-й серий, а также на концепте AirTouch, представленном широкой публике еще в декабре 2015 года. Технологии сводятся к тому, что вместо традиционной «приборки» перед водителем будет находиться проекционный экран, аналогичный сенсорному, но уже не требующий касаний. Такую систему взаимодействия получать органы управления на центральной консоли, которыми смогут воспользоваться и пассажиры. Баварский бренд представит новинку на выставке технологий CES 2017, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе.