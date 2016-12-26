Реальные краш-тесты автомобилей скоро уступят место виртуальным

Глава EuroNCAP Микел ван Ратинген, отвечая на этот вопрос порталу «Авторамблер», отметил, что будущее, безусловно, за виртуальными испытаниями, однако, по его мнению «физические краш-тесты исчезнут нескоро. И еще много лет их будут проводить как минимум на финальном этапе сертификации автомобилей».

При этом генсек EuroNCAP подчеркивает, что «будущее автопрома — за электронными технологиями. И именно вслед за ними будет меняться подход к оценке безопасности автомобилей». И уже сейчас специалисты EuroNCAP, оценивая безопасность транспортных средств, все больше внимания уделяют анализу работы разнообразных электронных помощников водителя. В этом году, например, они при составлении рейтинга учитывали работу системы AEB (автоматическое экстренное торможение), а в следующем собираются проверять, как «мозги» автомобиля реагируют на велосипедистов.