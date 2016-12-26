Реальные краш-тесты автомобилей скоро уступят место виртуальным

Фото o.aolcdn.com
Сегодня при покупке новых автомобилей потребители все чаще обращают внимание на «звездную» оценку их активной и пассивной безопасности независимыми институтами. Главным образом такими, как американские IIHS и NHTSA, и европейский EuroNCAP. Однако мало кто знает, что традиционные краш-тесты и этих экспертных структур, и самих автопроизводителей постепенно отмирают, уступая место виртуальным оценкам надежности транспортных средств. Но насколько можно верить компьютерным построениям?

Михаил Ростарчук

Глава EuroNCAP Микел ван Ратинген, отвечая на этот вопрос порталу «Авторамблер», отметил, что будущее, безусловно, за виртуальными испытаниями, однако, по его мнению «физические краш-тесты исчезнут нескоро. И еще много лет их будут проводить как минимум на финальном этапе сертификации автомобилей».

При этом генсек EuroNCAP подчеркивает, что «будущее автопрома — за электронными технологиями. И именно вслед за ними будет меняться подход к оценке безопасности автомобилей». И уже сейчас специалисты EuroNCAP, оценивая безопасность транспортных средств, все больше внимания уделяют анализу работы разнообразных электронных помощников водителя. В этом году, например, они при составлении рейтинга учитывали работу системы AEB (автоматическое экстренное торможение), а в следующем собираются проверять, как «мозги» автомобиля реагируют на велосипедистов.

безопасность дорожного движения, технология
26 декабря 2016
315