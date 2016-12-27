Смогут ли IT-технологии спасти мегаполисы от пробок

Сама по себе технология производства автономных транспортных средств была доступна еще 10−15 лет назад и, в принципе, не является затратной. С другой стороны, главным вопросом остается разработка и интеграция универсальных, надежных систем контроля таких машин и их безопасной интеграции в городскую среду. На западе беспилотный транспорт получает информацию о маршруте и отправляет операторам данные о своем техническом состоянии по мобильным каналам связи, LTE и GSM. В России в ближайшие 15−20 лет планируется использовать для этих целей отечественную систему ГЛОНАСС, установка которой в качестве автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», согласно нормам Таможенного союза, начиная с 1 января 2017 станет обязательной для всех новых машин, продающихся на территории России. Сегодня в России активными исследованиями в области автоматизации транспортных средств занимаются КамАЗ и РЖД, на мировом рынке — Volvo, Daimler, ряд азиатских концернов и множество небольших европейских и американских независимых компаний.

Основными проблемами реализации технологии беспилотного контроля над транспортным средством остаются, кроме технических, еще и юридические аспекты. На данный момент в мире, и в России в том числе, нет утвержденных нормативов и законов, регулирующих правила производства и эксплуатации беспилотников как отдельного вида транспортных средств. Кроме того, не ясно, кто будет нести ответственность в случае возникновения аварии с участием беспилотника: оператор сети, производитель автомобиля, его владелец или разработчик ПО.