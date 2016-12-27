Смогут ли IT-технологии спасти мегаполисы от пробок

Фото transportation.alberta.ca
Сценарий развития транспортной инфраструктуры, при котором грузовыми перевозками управляет самообучающаяся логистическая система, городской трафик оптимизируется искусственным интеллектом в реальном времени, а весь общественный транспорт является беспилотным, и поэтому всегда прибывает четко по расписанию, не является фантастикой. Более того, в большинстве развитых стран мира транспортная инфраструктура развивается именно в этом направлении.

Алексей Тузов

Россия в данном случае не является исключением: оптимизация дорожных систем при помощи IT-технологий способна решить множество проблем с общественным транспортом, пробками, безопасностью движения и реализацией транзитного потенциала страны. Тем более, что в нашей стране вопрос реализации концепции ИТС особо важен: большая протяженность дорог, сложный документооборот, отсутствие единой системы мониторинга и контроля дорожной инфраструктуры являются основными факторами, препятствующими развитию транспортной отрасли страны.

То есть дорожно-транспортная система достигла уровня развития, при котором объемы трафика и грузоперевозок достигли таких масштабов, что эффективно управлять инфраструктурой стало практически невозможно без определенной доли автоматизации. Именно для решения этой проблемы и разрабатываются интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Прежде всего, речь идет о развитии «умной» дорожно-транспортной инфраструктуры и оптимизации всех этапов процесса грузоперевозок: от составления оптимального маршрута в реальном времени до автоматизированной регистрации грузов.

Фото wordpress.com

Удачные примеры применения интеллектуальных транспортных систем в России уже есть: к примеру, на железной дороге используется система электронного документооборота. Одновременно в системе могут работать более 20 000 пользователей, а без получения электронной транспортной накладной не обслуживается ни один вагон или контейнер. Сервис позволил значительно сократить время на оформление перевозок. Подобная система и разрабатывается Минтрансом для осуществления контроля над автомобильными грузоперевозками. Частью проекта станет действующая сейчас в России система «Платон». Кроме взимания платы за проезд по федеральным трассам, она позволит прогнозировать загруженность дорог и контролировать транспортные потоки, и потенциально сможет стать основой для единой федеральной логистической системы, которая будет подсказывать пользователям наиболее оптимальные маршруты доставки грузов, а также способствовать росту объемов транзита.

Фото slidesharecdn.com

Внедрение интеллектуальных транспортных систем также предполагает и массовое использование беспилотного транспорта: автоматизация промышленности и сервиса потенциально ведет к сокращению издержек, связанных с содержанием большого штата обслуживающего персонала и увеличению темпов производства. Именно поэтому все больше компаний, от логистических до сельскохозяйственных, инвестируют в разработку беспилотных технологий.

Беспилотники применяются в крупнейших городах мира уже несколько лет, и за это время они стали весьма популярными благодаря своей эффективности. К примеру, в нескольких европейских и азиатских странах уже достаточно давно полностью автоматизировано движение метро и пригородных поездов, ездят беспилотные таксомоторы, а на многих фермах сельскохозяйственная техника управляется с помощью GPS-систем. Крупные американские автоконцерны выпускают тракторы и комбайны, способные самостоятельно собирать урожай, вспахивать и поливать, а все, что требуется от фермера — задать маршрут движения техники на поле. Кроме того, компания IBM с недавних пор начала разработку ПО специально для таких машин.

Фото newatlas.com

Сама по себе технология производства автономных транспортных средств была доступна еще 10−15 лет назад и, в принципе, не является затратной. С другой стороны, главным вопросом остается разработка и интеграция универсальных, надежных систем контроля таких машин и их безопасной интеграции в городскую среду. На западе беспилотный транспорт получает информацию о маршруте и отправляет операторам данные о своем техническом состоянии по мобильным каналам связи, LTE и GSM. В России в ближайшие 15−20 лет планируется использовать для этих целей отечественную систему ГЛОНАСС, установка которой в качестве автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», согласно нормам Таможенного союза, начиная с 1 января 2017 станет обязательной для всех новых машин, продающихся на территории России. Сегодня в России активными исследованиями в области автоматизации транспортных средств занимаются КамАЗ и РЖД, на мировом рынке — Volvo, Daimler, ряд азиатских концернов и множество небольших европейских и американских независимых компаний.

Основными проблемами реализации технологии беспилотного контроля над транспортным средством остаются, кроме технических, еще и юридические аспекты. На данный момент в мире, и в России в том числе, нет утвержденных нормативов и законов, регулирующих правила производства и эксплуатации беспилотников как отдельного вида транспортных средств. Кроме того, не ясно, кто будет нести ответственность в случае возникновения аварии с участием беспилотника: оператор сети, производитель автомобиля, его владелец или разработчик ПО.

Фото swri.org

Резюмируя выше сказанное, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на большое количество нерешенных вопросов, ИТС в России в виде единых логистических систем и беспилотного транспорта, будут активно внедряться в ближайшее десятилетие. Более того, они рассматриваются Минтрансом как основной путь развития дорожно-транспортной индустрии нашей страны.

безопасность дорожного движения, технология, беспилотный автомобиль, дорога
6 января 2017
233