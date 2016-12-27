Смогут ли IT-технологии спасти мегаполисы от пробок

Россия в данном случае не является исключением: оптимизация дорожных систем при помощи IT-технологий способна решить множество проблем с общественным транспортом, пробками, безопасностью движения и реализацией транзитного потенциала страны. Тем более, что в нашей стране вопрос реализации концепции ИТС особо важен: большая протяженность дорог, сложный документооборот, отсутствие единой системы мониторинга и контроля дорожной инфраструктуры являются основными факторами, препятствующими развитию транспортной отрасли страны.
То есть дорожно-транспортная система достигла уровня развития, при котором объемы трафика и грузоперевозок достигли таких масштабов, что эффективно управлять инфраструктурой стало практически невозможно без определенной доли автоматизации. Именно для решения этой проблемы и разрабатываются интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Прежде всего, речь идет о развитии «умной» дорожно-транспортной инфраструктуры и оптимизации всех этапов процесса грузоперевозок: от составления оптимального маршрута в реальном времени до автоматизированной регистрации грузов.