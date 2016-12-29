Автомобили Volvo научились звонить по «Скайпу»

«Мы все оказывались в таком положении. Сидишь в автомобиле, пытаешься присоединиться к телефонной конференции. И начинается — либо лихорадочно шаришь в поисках телефона, либо роняешь его при попытке подключиться, либо забываешь длинный пин-код для входа. Это не самый лучший способ сделать важный звонок из машины. Вдобавок ко всему, ваше внимание отвлекается от дороги. Со Skype все эти проблемы снимаются,» — рассказывает вице-президент Андерс Тильман-Микиевич, вице-президент Volvo Cars по коммуникативным сервисам для потребителей.
Представители Volvo Cars объявили, что владельцы автомобилей новой 90-й серии смогут использовать приложение Skype for Business. Они также заявили, что шведский производитель стал первым, кто предложил своим клиентам такое решение.
Skype активно используется миллионами людей для работы по всему миру. Водитель и пассажиры автомобилей 90-й серии получают возможность ознакомиться с предстоящими конференциям, списком их участников и присоединиться к конференции одним касанием значка на большом центральном мониторе.
«Skype for Business — это еще один большой шаг вперед на нашем пути к расширению автомобильных систем связи. С приходом автономных автомобилей, мы видим будущее, где гибкие бизнес-инструменты в автомобиле позволит людям сократить время, проводимое в офисе,» — продолжает г-н Тильман.
Партнерство Volvo с Microsoft включает в себя также исследование возможностей использования Cortana — одного из новых инструментов, разработанных «Майкрософтом».
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