Автомобили Volvo научились звонить по «Скайпу»

Skype активно используется миллионами людей для работы по всему миру. Водитель и пассажиры автомобилей 90-й серии получают возможность ознакомиться с предстоящими конференциям, списком их участников и присоединиться к конференции одним касанием значка на большом центральном мониторе.

«Skype for Business — это еще один большой шаг вперед на нашем пути к расширению автомобильных систем связи. С приходом автономных автомобилей, мы видим будущее, где гибкие бизнес-инструменты в автомобиле позволит людям сократить время, проводимое в офисе,» — продолжает г-н Тильман.

Партнерство Volvo с Microsoft включает в себя также исследование возможностей использования Cortana — одного из новых инструментов, разработанных «Майкрософтом».