Автомобили Volvo научились звонить по «Скайпу»

Фото: Volvo
Представители Volvo Cars объявили, что владельцы автомобилей новой 90-й серии смогут использовать приложение Skype for Business. Они также заявили, что шведский производитель стал первым, кто предложил своим клиентам такое решение.

Эдуард Раскин

«Мы все оказывались в таком положении. Сидишь в автомобиле, пытаешься присоединиться к телефонной конференции. И начинается — либо лихорадочно шаришь в поисках телефона, либо роняешь его при попытке подключиться, либо забываешь длинный пин-код для входа. Это не самый лучший способ сделать важный звонок из машины. Вдобавок ко всему, ваше внимание отвлекается от дороги. Со Skype все эти проблемы снимаются,» — рассказывает вице-президент Андерс Тильман-Микиевич, вице-президент Volvo Cars по коммуникативным сервисам для потребителей.

Skype активно используется миллионами людей для работы по всему миру. Водитель и пассажиры автомобилей 90-й серии получают возможность ознакомиться с предстоящими конференциям, списком их участников и присоединиться к конференции одним касанием значка на большом центральном мониторе.

«Skype for Business — это еще один большой шаг вперед на нашем пути к расширению автомобильных систем связи. С приходом автономных автомобилей, мы видим будущее, где гибкие бизнес-инструменты в автомобиле позволит людям сократить время, проводимое в офисе,» — продолжает г-н Тильман.

Партнерство Volvo с Microsoft включает в себя также исследование возможностей использования Cortana — одного из новых инструментов, разработанных «Майкрософтом».

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29 декабря 2016
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