BMW проводит масштабное тестирование беспилотников

Около 40 машин с полностью автономной системой управления пройдут испытания на трассах США и Европы уже в нынешнем году. Партнерами баварцев по производству беспилотников станут Intel и Mobileye.

Представители компании BMW рассказали, что работа над данным проектом ведется уже 16 лет. Одним из самых ярких событий в истории разработки автопилотов стал результат теста одного из автомобилей в 2011 году, который сумел преодолеть расстояние в 170 км по трассе от Мюнхена до Нюрнберга.

Напомним, что разработками автономных систем управления активно занимаются американская компания Tesla и японская Nissan.