Первый полигон для испытания беспилотных грузовиков заработает в Подмосковье в марте

По крайней мере, глава Росавтодора Игорь Астахов заявил на днях, что запуск сезонного движения беспилотных грузовиков между Москвой и Краснодаром возможен уже летом 2017-го. Кроме того, для проезда автомобилей с автопилотом федеральные дорожники ведут подготовку участка трассы М7 «Волга» (Казань — Набережные Челны), который будет готов в 2018 году.

Уверенность чиновника зиждится на том, что весной в Подмосковье должен заработать спецполигон транспортной компании Traft, на котором будет проверяться готовность беспилотных грузовых автомобилей выехать на дороги общего пользования. Однако с трудом верится, что кто-то из чиновников возьмет на себя ответственность выпустить «на свободу» грузовой автономный автомобиль, даже если результаты тестирования таких машин одной отдельно взятой коммерческой компании окажутся успешными.

Между тем, в самой компании уверены, что именно за беспилотными автоперевозками — будущее, которое они на собственные деньги и приближают. И вот уже по их просьбе владелец одного из складских подмосковных терминалов переоборудует территорию под полигон, создав достаточно сложную трассу, которую и должен преодолеть беспилотник. Более того, машина должна будет не только проехать по спецтрассе, но и найти склад, и припарковаться должным образом для разгрузки.