Первый полигон для испытания беспилотных грузовиков заработает в Подмосковье в марте

Фото adrianflux.co.uk
Несмотря на то, что сегодня над автомобилями-беспилотниками работают многие ведущие автопроизводители, их массовое распространение по плане все еще под большим вопросом. Главным образом из-за отсутствия законодательной базы для их использования; до конца не оцененных рисков, связанных с авариями с их участием; отсутствием необходимой инфраструктуры. Тем не менее, даже в России первые беспилотные автомобили выйдут на федеральные трассы уже нынешним летом.

Михаил Ростарчук

По крайней мере, глава Росавтодора Игорь Астахов заявил на днях, что запуск сезонного движения беспилотных грузовиков между Москвой и Краснодаром возможен уже летом 2017-го. Кроме того, для проезда автомобилей с автопилотом федеральные дорожники ведут подготовку участка трассы М7 «Волга» (Казань — Набережные Челны), который будет готов в 2018 году.

Уверенность чиновника зиждится на том, что весной в Подмосковье должен заработать спецполигон транспортной компании Traft, на котором будет проверяться готовность беспилотных грузовых автомобилей выехать на дороги общего пользования. Однако с трудом верится, что кто-то из чиновников возьмет на себя ответственность выпустить «на свободу» грузовой автономный автомобиль, даже если результаты тестирования таких машин одной отдельно взятой коммерческой компании окажутся успешными.

Между тем, в самой компании уверены, что именно за беспилотными автоперевозками — будущее, которое они на собственные деньги и приближают. И вот уже по их просьбе владелец одного из складских подмосковных терминалов переоборудует территорию под полигон, создав достаточно сложную трассу, которую и должен преодолеть беспилотник. Более того, машина должна будет не только проехать по спецтрассе, но и найти склад, и припарковаться должным образом для разгрузки.

Фото quoted.thezebra.com

Правда, если экспериментальная площадка практически построена, то самих беспилотных грузовиков еще нет. Пока организаторы испытаний проводят тендер между производителями аппаратно-технических комплексов (АТК), которыми будут оснащены тестовые авто. Последних, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании Traft, будет как минимум два — первый грузоподъемностью до 5 тонн, второй — до 12-и. Кстати сказать, цена такого АТК и стоимость его внедрения в конструкцию машины невелики — на круг выходит не больше $ 500.

Что же касается Шаховского полигона, то он оборудован серией препятствий и специальных зон, где моделируются разные дорожные ситуации и типы покрытий (идеальный новый асфальт с четкой разметкой, покрытие средней степени потертости с колеями и покрытие высокой степени износа с минимальным количеством разметки). Статичные и подвижные блоки разного размера и цвета имитируют поток автомобилей. Предусмотрена и полоса разгона для анализа работы системы экстренного торможения на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч при различной степени загрузки фуры.

Впрочем, повторимся, даже если все испытания пройдут успешно, не надо думать, что беспилотные фуры немедленно пойдут на Краснодар нескончаемым потоком. Авторы проекта пока говорят об одном-двух «показательных» выступлениях, когда в рейс выйдет сначала одна машина, а потом автопоезд из нескольких автомобилей. При этом в кабинах транспортных средств в обязательном порядке будут находится водители (хотя в случае с беспилотниками их лучше называть операторами).

технология, беспилотный автомобиль, дорога
23 января 2017
212