Компания SsangYong разработала первые в мире сенсорные стекла

Впрочем, стоит отметить, что несмотря на утверждения представителей компании об уникальности этой разработки, другие автомобильные производители уже заявляли ранее о подобных исследованиях. Например, над сенсорными стеклами трудилась британская Jaguar, хотя они и не устанавливали какие-либо временные рамки окончания проекта.

Президент компании Чхве Чон-Сик рассказал, что SsangYong планирует продолжить работу над системами нового поколения, которые смогут наиболее полно удовлетворять потребности клиентов. В ближашие три года компания также выпустит три новых автомобиля, в том числе большой Rexton, а к 2020 году появятся электрические версии текущих моделей.

Напомним, недавно на российский рынок вернулся кроссовер Actyon в сопровождении Tivoli нового поколения.