Не требующий подзарядки электромобиль покажут в Женеве

Приводить автомобиль в движение будет система батарей со специальным би-ионным электролитом. Зарядка от сети электропитания машине не нужна, владельцу придется лишь доливать этот самый электролит — и займет этот процесс, как утверждает производитель, всего несколько минут. В компании отмечают, что главными преимуществами новой технологии являются термическая безопасность, низкая стоимость и высокая эффективность.

Полноприводный автомобиль будет разгоняться до сотни за 2,4 секунды и развивать максимальную скорость до 300 км/ч. Дальность хода при этом составит более 1000 километров, сообщается на официальной страничке Nanoflowcell.

В чем тут скрывается подвох, мы узнаем во время премьеры на Женевском автосалоне, который пройдет с 9 по 19 марта.