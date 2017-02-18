Когда автомобили, работающие на угле, пойдут в серийное производство

Сейчас в гараже техцентра GM, расположенного в 10 милях северней бывшей столицы американского автопрома Детройта, стоят несколько экспериментальных моделей авто с турбодвигателями, в которых вместо бензина сжигается угольная пыль, смолотая тоньше муки. Их недавно во время церемонии, посвященной 25-летию центра, показали в действии. И хотя эти «автопаровозы» сейчас не очень часто выезжают на дорожные испытания, вице-президент корпорации Говард Керл смело заявил, что, по его мнению, такие транспортные средства вполне могут встать на конвейеры автозаводов до конца нынешнего века:

— Сначала ппоявятся автомобильные двигатели, работающие на жидком топливе, полученном из угля и сланцев, — предсказывает Говарл Керл, — а затем их сменит порошковый уголь, т.к. он будет более дешевым. Наши экспериментальные автомобили на порошковом угле показывают, что мы по-прежнему будем пользоваться автомобилями не одну сотню лет, нам не угрожает энергетический голод…