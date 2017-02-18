Когда автомобили, работающие на угле, пойдут в серийное производство

Фото huffingtonpost.com
Автомобиль, конечно, не паровоз, однако, по мнению специалистов General Motors, в недалеком уже будущем он вполне может прейти с бензина или дизтоплива на уголек. В поиске дешевого альтернативного топлива, не зависящего от истощающихся запасов нефти, корпорация давно ведет в этом направлении экспериментальные работы.

Михаил Ростарчук

Сейчас в гараже техцентра GM, расположенного в 10 милях северней бывшей столицы американского автопрома Детройта, стоят несколько экспериментальных моделей авто с турбодвигателями, в которых вместо бензина сжигается угольная пыль, смолотая тоньше муки. Их недавно во время церемонии, посвященной 25-летию центра, показали в действии. И хотя эти «автопаровозы» сейчас не очень часто выезжают на дорожные испытания, вице-президент корпорации Говард Керл смело заявил, что, по его мнению, такие транспортные средства вполне могут встать на конвейеры автозаводов до конца нынешнего века:

— Сначала ппоявятся автомобильные двигатели, работающие на жидком топливе, полученном из угля и сланцев, — предсказывает Говарл Керл, — а затем их сменит порошковый уголь, т.к. он будет более дешевым. Наши экспериментальные автомобили на порошковом угле показывают, что мы по-прежнему будем пользоваться автомобилями не одну сотню лет, нам не угрожает энергетический голод

Фото bigthink.com

В показанных публике экспериментальных турбированных «автопаровозах» GM угольная пыль размещается в небольшой емкости в моторном отсеке. В момент запуска двигателя сжатый воздух «вдувает» порошок в зону горения турбины и он воспламенялся впрыском дозы жидкого топлива. После того, как движок заработал, сжатый же воздух обеспечивает подачу угольной пыли в камеру сгорания. Характерная деталь: звук выхлопа у угольного двигателя совсем иной, чем у известного нам ДВС: вместо привычного ритмичного «бормотания» пронзительный свист.

Керл и другие руководители GM, выступившие на юбилейной церемонии, отметили, что Соединенные Штаты (как и многие другие страны) при нынешних темпах добычи обеспечены запасами угля на сотни лет вперед в отличие от тающих запасов нефти. Сейчас новейшие технические разработки в основном связаны с использованием угля для машин в сжиженном виде, однако порошковый уголь по-прежнему в поле внимания исследователей. И тут уместно напомнить, что первый в мире дизельный двигатель немца Рудольфа Дизеля, построенный еще в 90-х 19-го века, работал на угольной пыли. А пресс-секретарь Ford Motor Company сообщил, что и эта компания с 90-х годов работает над «всеядным» газотурбинным двигателем, который сможет работать на метаноле, этаноле и угольной пыли или почти на всем, что «может гореть».

Фото vice.com

Угольные турбины GM требует очень тонкого помола угля — в среднем «пылинки» не должны быть в диаметре больше 3 микрон (тысячных долей миллиметра), однако такой продукт для использования автопроизводителями пока что с коммерческой точки зрения дороговат. Однако Альберт Белл, руководитель проекта, указал на то, что энергетическими компаниями уже востребованы новые технологии тонкого угольного помола, которые позволили бы топить им существующие нефтяные и газовые котлы.

Одним из преимуществ угля, отметил Белл, состоит в том, из угольного сырья извлекается 95% скрытой в нем энергии, а из сырой нефти — уже в виде бензина ли дизтоплива, -только 55%. Но, увы, у угля есть экологический недостаток: в нем много серы и других вредных примесей, от которых нужно еще научиться коммерчески выгодно избавляться, чтобы не загрязнять ими двигатели и их выхлоп.

Напомним, что у РФ сказочные запасы угля…

бензин, цены на топливо, технология, дизельное топливо
18 февраля 2017
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