В Сочи машина насмерть сбила члена сборной России по маунтинбайку

Фото: www.pixabay.com
В Сочи произошла дорожная авария, в которой погиб Антон Гоголев — член сборной России по маунтинбайку. Водитель Volkswagen сбил велосипедиста, двигавшегося по обочине, и столкнулся с ограждением.

Виктория Базылева

Инцидент произошел в Адлеровском районе Сочи 26 февраля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель автомобиля Volkswagen наехал на велосипедиста во время перестроения, после чего протаранил дорожное ограждение. Пострадавший 32-летний Гоголев в результате ДТП получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Однако, не приходя в сознание, спортсмен скончался.

Сотрудники правоохранительных органов взяли у водителя пробы на алкоголь — в настоящий момент проводится медицинское освидетельствование.

медосвидетельствование, авария, ДТП, дорога
27 февраля 2017
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