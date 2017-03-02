Hyundai покажет новый водородный автомобиль в Женеве

Фото: www.flagdisplays.com
Компания Hyundai презентует в Женеве любопытную новинку — водородный концепт-кар. Впрочем, никакой подробной информации производитель пока не предоставляет.

Виктория Базылева

В настоящее время неизвестно даже, как будет выглядеть концепт: представит ли южнокорейская компания седан, суперкар или еще один кроссовер с топливными ячейками. К слову сказать, у Hyundai уже есть водородный SUV, получивший название ix35 Fuel Cellи разогняющийся до «сотни» за 12,5 секунд. Автомобиль оснащен литий-полимерным аккумулятором, системой рекуперации энергии торможения, а также системой старт/стоп. Запас хода кроссовера составляет 588 километров.

Как бы там ни было, Hyundai расскажет о новинке уже через неделю. Напомним, Женевский автосалон будет принимать посетителей с 9 по 19 марта.

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2 марта 2017
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