Hyundai покажет новый водородный автомобиль в Женеве

В настоящее время неизвестно даже, как будет выглядеть концепт: представит ли южнокорейская компания седан, суперкар или еще один кроссовер с топливными ячейками. К слову сказать, у Hyundai уже есть водородный SUV, получивший название ix35 Fuel Cellи разогняющийся до «сотни» за 12,5 секунд. Автомобиль оснащен литий-полимерным аккумулятором, системой рекуперации энергии торможения, а также системой старт/стоп. Запас хода кроссовера составляет 588 километров.

Как бы там ни было, Hyundai расскажет о новинке уже через неделю. Напомним, Женевский автосалон будет принимать посетителей с 9 по 19 марта.