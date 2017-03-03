Новый Honda Civic Si замечен на тестах

Фото: www.motor1.com
Во время дорожных испытаний замечен новый седан Honda Civic Si. О том, что японский производитель трудится над «заряженным» купе нового поколения уже известно, однако специалисты Honda, судя по всему, решили выпустить еще и мощную четырехдверку.

Виктория Базылева

Новинка имеет явные сходства с концептом, который был представлен общественности в минувшем году. Вероятнее всего, «горячий» седан обзаведется тем же двигателем, что был у концепта — четырехцилиндровым турбомотором рабочим объемом в полтора литра. Как сообщает издание Motor1, инженеры Honda все же доведут этот агрегат до мощности в 200 л.с.

Ожидается, что официальная премьера Civic Si Coupe новой генерации состоится на одном из автомобильных салонов в нынешнем году, в то время как о спортивном седане пока ничего не известно.

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3 марта 2017
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