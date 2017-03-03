Новый Honda Civic Si замечен на тестах

Новинка имеет явные сходства с концептом, который был представлен общественности в минувшем году. Вероятнее всего, «горячий» седан обзаведется тем же двигателем, что был у концепта — четырехцилиндровым турбомотором рабочим объемом в полтора литра. Как сообщает издание Motor1, инженеры Honda все же доведут этот агрегат до мощности в 200 л.с.

Ожидается, что официальная премьера Civic Si Coupe новой генерации состоится на одном из автомобильных салонов в нынешнем году, в то время как о спортивном седане пока ничего не известно.