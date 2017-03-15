Ford печатает элементы конвейера для российских заводов на 3D принтере

В компании Ford Sollers рассматривают возможностью массового применения подобной технологии. В дальнейшем, по словам представителя пресс-службы, список производимых на 3D принтере деталей будет расширяться.

Напомним, ранее стало известно, что американский производитель приступил к тестированию аппарата для прохождения технического обслуживания. Если испытания пройдут успешно, клиентам больше не нужно будет общаться с мастерами-консультантами сервиса — с помощью терминала можно сдать машину в ремонт, указать жалобы и необходимые работы, оформить выдачу подменного автомобиля и оплатить услуги.