Ford печатает элементы конвейера для российских заводов на 3D принтере

Как рассказали «АвтоВзгляду» в пресс-службе российского офиса Ford, благодаря новому методу изготовления деталей удастся повысить эффективность расхода запасных частей, оптимизировать управление складскими запасами, а также снизить риск возможных трамв операторов производственных линий.
В первую очередь на компьютере моделируется шаблон детали, которую нужно изготовить. Далее система ее обрабатывает и разделяет на слои. Печатная головка принтера нагревается и плавит пластик, готовый материал подается с нижней части устройства, производя трехмерный элемент. Стоит отметить, что при разработке 3D деталей используется гибкий пластик Flex и твердый прочный ABS.