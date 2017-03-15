Ford печатает элементы конвейера для российских заводов на 3D принтере

Фото: Ford
Специалисты компании Ford Sollers приступили к печати элементов оборудования конвейера для российских предприятий на 3D принтере. Около 30 различных деталей производят по новой технологии на заводах Всеволожска и Набережных Челнах.
Виктория Базылева

Как рассказали «АвтоВзгляду» в пресс-службе российского офиса Ford, благодаря новому методу изготовления деталей удастся повысить эффективность расхода запасных частей, оптимизировать управление складскими запасами, а также снизить риск возможных трамв операторов производственных линий.

В первую очередь на компьютере моделируется шаблон детали, которую нужно изготовить. Далее система ее обрабатывает и разделяет на слои. Печатная головка принтера нагревается и плавит пластик, готовый материал подается с нижней части устройства, производя трехмерный элемент. Стоит отметить, что при разработке 3D деталей используется гибкий пластик Flex и твердый прочный ABS.

Фото: Ford

В компании Ford Sollers рассматривают возможностью массового применения подобной технологии. В дальнейшем, по словам представителя пресс-службы, список производимых на 3D принтере деталей будет расширяться.

Напомним, ранее стало известно, что американский производитель приступил к тестированию аппарата для прохождения технического обслуживания. Если испытания пройдут успешно, клиентам больше не нужно будет общаться с мастерами-консультантами сервиса — с помощью терминала можно сдать машину в ремонт, указать жалобы и необходимые работы, оформить выдачу подменного автомобиля и оплатить услуги.

производители, производство, автозаводы, технология, запчасти, комплектующие
15 марта 2017
219