Можно ли обеспечить безопасность беспилотных автомобилей в России

Так, на днях стало известно, что у нас будут сформированы некие рабочие группы из представителей автопроизводителей, профильных министерств, ведомств и других организаций для разработки стратегии в области обеспечения безопасности беспилотного транспорта в России и формирования соответствующей законодательной базы.

Об этом было объявлено на «круглом столе», где обсуждались проблемы внедрения беспилотного транспорта на дорогах РФ и пути снижения аварийности и повышения уровня безопасности пассажиров. Мероприятие, в котором приняли участие представители КамАЗа, НАМИ, МВД, Минобрнауки, Ростелекома, Автодора, РСА и других организаций, состоялось под эгидой ассоциации «Автонет». В эту ассоциацию, напомним, входят представители автопрома, научные учреждения и организации, профильные институты, производители частично и полностью беспилотных транспортных средств, эксперты и ученые. При ней же у будут создаваться рабочие группы для разработки стандартов, сертификации и законодательных основ безопасности беспилотных автомобилей в России. Последнее особенно важно, поскольку на данный момент против подобных транспортных средств довольно резко выступает ГИБДД: