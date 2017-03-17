Можно ли обеспечить безопасность беспилотных автомобилей в России

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Хотя перспективы массового внедрения в жизнь человечества полностью автономных автомобилей сегодня до конца не ясны ни их производителям, ни правительствам стран, ни тем более простым людям, работа над беспилотниками кипит даже в России.
Михаил Ростарчук

Так, на днях стало известно, что у нас будут сформированы некие рабочие группы из представителей автопроизводителей, профильных министерств, ведомств и других организаций для разработки стратегии в области обеспечения безопасности беспилотного транспорта в России и формирования соответствующей законодательной базы.

Об этом было объявлено на «круглом столе», где обсуждались проблемы внедрения беспилотного транспорта на дорогах РФ и пути снижения аварийности и повышения уровня безопасности пассажиров. Мероприятие, в котором приняли участие представители КамАЗа, НАМИ, МВД, Минобрнауки, Ростелекома, Автодора, РСА и других организаций, состоялось под эгидой ассоциации «Автонет». В эту ассоциацию, напомним, входят представители автопрома, научные учреждения и организации, профильные институты, производители частично и полностью беспилотных транспортных средств, эксперты и ученые. При ней же у будут создаваться рабочие группы для разработки стандартов, сертификации и законодательных основ безопасности беспилотных автомобилей в России. Последнее особенно важно, поскольку на данный момент против подобных транспортных средств довольно резко выступает ГИБДД:

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— Мы за то, чтобы при разработке беспилотных транспортных средств особое внимание уделялось вопросам инфраструктуры, которая обеспечит безопасность движения подобных транспортных средств, — заявил на этой встрече заместитель начальника ГУ ГИБДД МВД РФ Владимир Кузин. — Просто запустить беспилотники в транспортный поток на сегодняшний день мы считаем неперспективным…

Впрочем, кроме полицейской озабоченности в целесообразности беспилотников, есть и другие, может быть даже более серьезные проблемы использования подобных т/с. В частности, степень защищенности их программного обеспечения. Увы, и здесь пока разработчикам похвастать нечем:

— В настоящий момент программное обеспечение практически на всех автомобилях уязвимо в значительной степени, — считает кандидат физико-математических наук, советник исполнительного директора ассоциации «Автонет» по техническим вопросам Валентин Гравиров.

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— Могут ли этим пользоваться спецслужбы? Да, конечно, поскольку та же программная платформа QNX от Blackberry, которая является самой распространенной операционной системой для автомобилей, имеет к этому определенные предпосылки. При этом под управлением данных систем работают телематика, мультимедиа, а также системы активной и пассивной безопасности. То есть, по сути, получив доступ к этой ОС можно управлять жизненно важными системами безопасности автомобиля…

Все эти и другие вопросы и будут прорабатывать упомянутые выше рабочие группы. Ведь по мнению исполнительного директора ассоциации «Автонет» Владимира Колмакова до полностью беспилотного автомобиля осталось буквально 10−17 лет и уже к 2035 году на российских дорогах появится полностью беспилотный автомобиль российского производства. Поэтому сейчас стоит вопрос, как России адаптироваться к этим системам максимально быстро и комфортно для нас, обезопасить наши дороги, наших граждан и сделать все возможное для развития этого сегмента автопромышленности.

безопасность дорожного движения, технология, беспилотный автомобиль
17 марта 2017
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