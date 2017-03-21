Американцы создали машину-трансформер для борьбы с пробками

Несмотря на, казалось бы, радужные перспективы, вряд ли трансформер сможет решить проблему загруженности улиц. Возьмем хотя бы российские дороги — учитывая, что в пробке все прижимаются друг к другу практически вплотную, а не как на представленном видео, Hum Rider просто не протиснется между машинами так, чтобы никого не зацепить своими огромными колесами. Но признаем, что идея сама по себе очень интересная!