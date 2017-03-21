Американцы создали машину-трансформер для борьбы с пробками

Hum Rider, такое название получил трансформер, создан на базе кроссовера Jeep Cherokee Wagon. Автомобиль воооружили дополнительным бензогенератором Honda, огромным количеством гидравлических магистралей, а также четырьмя видеокамерами, сообщает портал Mashable. Машина способна «вырасти» на 2,7 метра, благодаря чему ей удается объезжать пробки «поверху», не задевая крыши других автомобилей.
Американская компания Thinkmodo представила любопытный автомобиль-трансформер, который при необходимости способен подниматься почти на 3 метра. Разработчики заявили, что подобная технология может быть эффективной в борьбе с пробками.
Несмотря на, казалось бы, радужные перспективы, вряд ли трансформер сможет решить проблему загруженности улиц. Возьмем хотя бы российские дороги — учитывая, что в пробке все прижимаются друг к другу практически вплотную, а не как на представленном видео, Hum Rider просто не протиснется между машинами так, чтобы никого не зацепить своими огромными колесами. Но признаем, что идея сама по себе очень интересная!
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