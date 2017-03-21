Американцы создали машину-трансформер для борьбы с пробками

Скриншот: www.youtube.com
Американская компания Thinkmodo представила любопытный автомобиль-трансформер, который при необходимости способен подниматься почти на 3 метра. Разработчики заявили, что подобная технология может быть эффективной в борьбе с пробками.
Виктория Базылева

Hum Rider, такое название получил трансформер, создан на базе кроссовера Jeep Cherokee Wagon. Автомобиль воооружили дополнительным бензогенератором Honda, огромным количеством гидравлических магистралей, а также четырьмя видеокамерами, сообщает портал Mashable. Машина способна «вырасти» на 2,7 метра, благодаря чему ей удается объезжать пробки «поверху», не задевая крыши других автомобилей.

Несмотря на, казалось бы, радужные перспективы, вряд ли трансформер сможет решить проблему загруженности улиц. Возьмем хотя бы российские дороги — учитывая, что в пробке все прижимаются друг к другу практически вплотную, а не как на представленном видео, Hum Rider просто не протиснется между машинами так, чтобы никого не зацепить своими огромными колесами. Но признаем, что идея сама по себе очень интересная!

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21 марта 2017
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