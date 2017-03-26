Дмитрий Медведев заявил, что Россия не готова к беспилотным автомобилям

В отличие от множества государственных функционеров, автомобильных экспертов и прочих, кто хочет поднять свой рейтинг, спекулируя на модной теме, глава правительства оценил сегодняшние перспективы беспилотников весьма трезво:

— Ваше министерство курирует четыре «дорожные карты» нашей Национальной технологической инициативы: по беспилотным автомобилям, летательным и морским аппаратам, а также по цифровым «фабрикам будущего». Важно не только отработать новые технологические принципы, но и, конечно, быть готовыми к радикальному изменению нормативной среды и в известной степени социальных отношений. Мы об этом недавно говорили в очередной раз: готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили, автобусы выйдут на улицы? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения? Конечно, не готовы. Нормативных актов нет. Более того, как их состыковать — пока непонятно.

Портал «АвтоВзгляд» не раз обращал внимание читателей именно на этот аспект. Никто не выступает против прогресса, но и ставить телегу (т.е. техническое исполнение) впереди лошади (нормативной базы и решения вопросов морали) вряд ли разумно.