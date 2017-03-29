PSA Group предлагает водителям испытать беспилотники

Тестируемые машины оснащены системой управления AVA «Autonomous Vehicle for All» с уровнями автоматизации «без необходимости постоянного слежения за дорогой» и более продвинутым «передача управления электронному ассистенту». Как рассказали «АвтоВзгляду» в российском офисе компании, полностью автономные транспортные средства выйдут на рынок не раньше, чем через три года.

Отмечается, что рядом функций AVA уже располагают модели Peugeot 208, 308, 2008, Traveller, новый 3008, Citroën C4 Picasso, C3 и Spacetourer, представленные в Европе, а также продающиеся исключительно в Китае Peugeot 4008 и Citroën C6. К таким опциям относится адаптивный круиз-контроль, система помощи при экстренном торможении, контроль движения в полосе и ассистент при парковке.

Впервые система автономного управления AVA «Autonomous Vehicle for All» была представлена французами на автосалоне в Женеве в начале марта. PSA Group ставят перед собой задачу сделать машины с полностью или частично автоматическим управлением доступными для широкого круга автомобилистов, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности.