Samsung приступит к испытаниям беспилотников в Южной Корее

Фото: www.youtube.com
Власти Южной Кореи разрешили компании Samsung Electronics проводить испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Свои разработки «Самсунг» будет тестировать на автомобилях марки Hyundai.
Виктория Базылева

Как сообщают местные издания, Samsung Electronics — не первая компания, получившая одобрение от правительства страны на проведение испытаний машин с системой автономного управления. С февраля минувшего года допусками обзавелись порядка двадцати производителей.

Похоже, что теперь разработками технологий для беспилотников занимаются все подряд, начиная от ведущих мировых автостроителей, заканчивая компаниями, которые никакого отношения к автомобильной индустрии не имеют. Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что пару недель назад к тестированию машин с автономным управлением приступил конкурент «Самсунга» — корпорация Apple. Американцам разрешили испытывать свои наработки на автомобилях Lexus в Калифорнии.

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3 мая 2017
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