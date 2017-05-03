Samsung приступит к испытаниям беспилотников в Южной Корее

Как сообщают местные издания, Samsung Electronics — не первая компания, получившая одобрение от правительства страны на проведение испытаний машин с системой автономного управления. С февраля минувшего года допусками обзавелись порядка двадцати производителей.

Похоже, что теперь разработками технологий для беспилотников занимаются все подряд, начиная от ведущих мировых автостроителей, заканчивая компаниями, которые никакого отношения к автомобильной индустрии не имеют. Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что пару недель назад к тестированию машин с автономным управлением приступил конкурент «Самсунга» — корпорация Apple. Американцам разрешили испытывать свои наработки на автомобилях Lexus в Калифорнии.