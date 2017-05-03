В Нидерландах разработали первый в мире биоразлагаемый автомобиль

Шасси и кузов «Лины» изготовлены их композитного материала на основе льняного волокна. Разработчики уверяют, что он ничуть не уступает по прочности алюминию и углероду, широко применяемым в автомобильной промышленности. В движение транспортное средство приводится полностью электрической силовой установкой. Стоит также отметить, что это — первая в мире полностью биоразлагаемая машина.

Уже 8 мая нынешнего года департамент автомобильного транспорта Нидерландов проведет дорожное испытание нового автомобиля. В настоящее время авторы проекта совместно с компанией TomTom тщательно готовят «Лину» к грядущим тестам.