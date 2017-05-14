На российском заводе Ford двигатели собирают с помощью фотокамер

Так, порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что в рамках внедрения инновационных решений в производственные процессы, Ford Sollers установил в конце марта новое высокотехнологичное оборудование на своем двигателестроительном заводе в Елабуге. Модернизация была проведена на участках контроля качества и дополнительного тестирования. В рамках дооборудования предприятия была организована новая зона тестирования, завод также получил инновационные цифровые промышленные камеры для дистанционного отслеживания производственного процесса.

6 новых промышленных фотокамер проверяют правильность установки деталей двигателя, сравнивая многочисленные параметры изображений, получаемых при съемке. Камера делает снимок детали, далее внутреннее программное обеспечение станции анализирует снимок и выявляет отклонения от заданных параметров. Новые фотокамеры установлены на ряде станций линий двигателестроительного завода, обеспечивая беспрерывный контроль критических характерик конструкции двигателя в процессе производства.