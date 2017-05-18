Audi показала новую мультимедийную систему на базе Android

Интегрированная навигационная система по-прежнему базируется на картах HERE Maps, в связи с тем, что Audi частично владеет этим картографическим сервисом. Однако теперь при желании водитель может выбрать и привычные Google Maps.

Ингольштадтцы крайне рады такому плодотворному сотрудничеству: по их мнению, у Android огромный потенциал, ведь с этой платформой знакомы тысячи разработчиков по всему миру.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что о начале сотрудничества с корпорацией Google также объявили представители Volvo. Программным обеспечением на «Андроиде» обзаведутся новые модели, которые появится в продаже на мировом рынке в ближайшие два года.