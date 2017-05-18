Audi показала новую мультимедийную систему на базе Android

Как сообщает портал Carscoops, информационно-развлекательная система на платформе Android располагает огромным количеством различных приложений, среди которых Google Play Music и Google Assistant, а также сервис потокового аудио Sportify. При этом информация может выводиться как на сенсорный экран центральной консоли, так и на приборную панель Audi Virtual Cockpit.
Компания Audi накануне представила информационно-развлекательный комплекс на базе Android. Новую «мультимедийку» продемонстрировали на концепт-каре Q8 Sport.
Интегрированная навигационная система по-прежнему базируется на картах HERE Maps, в связи с тем, что Audi частично владеет этим картографическим сервисом. Однако теперь при желании водитель может выбрать и привычные Google Maps.
Ингольштадтцы крайне рады такому плодотворному сотрудничеству: по их мнению, у Android огромный потенциал, ведь с этой платформой знакомы тысячи разработчиков по всему миру.
Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что о начале сотрудничества с корпорацией Google также объявили представители Volvo. Программным обеспечением на «Андроиде» обзаведутся новые модели, которые появится в продаже на мировом рынке в ближайшие два года.
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