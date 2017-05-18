Россияне испугались за свои жизни из-за хаккерского взлома автомобилей

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Любопытное исследование провела компания Gemalto, являющаяся одним из мировых лидеров в области цифровой безопасности, которая выяснила, что россияне хотя и верят в будущее беспилотных автомобилей, но бояться доверить им собственные жизни.
Мирон Горин

Эксперты опросили свыше 1000 российских водителей с целью определить, как они относятся к технологиям автономного управления и к машинам, подключенным к глобальной Паутине. Так, 49% респондентов уверены, что «беспилотники» станут массовыми уже в ближайшей десятилетке (официальные лица обещают появление первого российского беспилотника в 2035 году).

Правда, 58% опрошенных умным технологиям особо не доверяют, мотивируя это тем, что для повседневного их использования необходимо разрабатывать соответствующие сервисы защиты и безопасности (с ними согласен и премьер-министр России Дмитрий Медведев). 63% участников опроса подтвердили свои опасения относительно того, что хаккеры могут получить контроль над таким автомобилем, а значит существует огромный риск попасть в ДТП. Более того: они небезосновательно переживают о конфиденциальности личных данных.

Еще бы, ведь буквально на днях европейские страны — и Россия в том числе — попали под крупномасштабную кибер-атаку, парализовавшую работу целого ряда учреждений и ведомств. В частности, электронную информсистему ГИБДД — гаишники на некоторое время лишились возможности оформлять машины и выдавать водительские «права».

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А в случае с автономно управляемыми машинами при подобной атаке может возникнуть угроза жизни миллионов людей, поэтому опасения наших соотечественников вполне оправданы. Свыше 80% опрошенных россиян хотели бы получить гарантированную защиту от кибер-угонщиков и прочих злоумышленников. А 52% респондентов были бы не прочь использовать в качестве доступа к различным автомобильным сервисам отпечатки собственных пальцев.

— Обеспечение безопасности имеет важное значение, но не менее важно для автопроизводителей и умение предложить сбалансированный пользовательский опыт. Если он окажется сложным или потребует большого количества времени, концепция так называемого подключенного автомобиля и соответствующие приложения большой популярности не получат, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию президент по сервисам для автомобильной промышленности и транспортной отрасли Gemalto Кристин Кавильони.

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18 мая 2017
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