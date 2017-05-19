Электромобили Renault научились подзаряжаться на ходу

Как сообщает британское издание Autocar, тестирование проводится на парижском полигоне Fabric. Машины оснащены беспроводной зарядной системой Halo, разработанной американской компанией Qualcomm. К слову сказать, она уже применяется на автомобиле безопасности BMW i8 в гонках электрокаров Formula E.

Система Halo может заряжать аккумуляторы мощностью до 20 кВт. Отметим также, что она способна подпитывать батареи сразу двух машин на электрической тяге одновременно.

Напомним, что на сегодняшний день в нашей стране Renault продает два электромобиля: крошечный Twizy и грузопассажирский фургон Kangoo Z. E. И если обзавестись «городским» автомобилем можно по цене от 799 000 рублей, то «Кангу» обойдется уже как минимум в 2 289 000 рублей.