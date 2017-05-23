GM и Honda выпустят 11-ступенчатую роботизированную коробку передач

Как сообщает британское издание Car, благодаря оснащению автомобилей 11-диапазонным «роботом» производителям удастся повысить топливную экономичность, сохранив при этом динамические характеристики машин на прежнем уровне.

Напомним, что на сегодняшний день, к примеру, Volkswagen комплектует свои автомобили семискоростными «роботами», в то время как Ford, GM и Lexus уже сделали следующий шаг: в их распоряжении коробки с 10 ступенями.

– Мы бы согласились, что 10 скоростей — это предел, но вспомните, что всего лишь десять лет назад автомобилистам было достаточно и шести ступеней, — справедливо отметили в Мичиганском технологическом университете.

Впрочем, на данный момент даже ориентировочные сроки появления 11-диапазонного «робота» не обозначаются. Однако по предварительным расчетам, такую коробку передач могут представить уже через восемь лет, когда ужесточатся требования к стандартам расхода топлива и уровня выброса вредных веществ в атмосферу.