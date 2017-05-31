«Яндекс» приступил к тестированию беспилотного автомобиля

Судя по представленному на YouTube видео-ролику, «Яндекс» тестирует свои наработки в области систем автономного управления на хетчбэке Toyota Prius. Как рассказали представители компании, тестовая машина укомплектована графическим процессором Nvidia GTX, оптическим дальномером LiDAR производства Velodyne, а также множеством датчиков, радаров и камер, благодаря которым автомобиль ориентируется в пространстве. При этом компьютер беспилотника использует сервисы «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», которые в дальнейшем позволят автомобилю выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок, ремонтных работ и дорожных аварий.