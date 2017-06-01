Коммерческие модели Volkswagen получили систему автономного экстренного торможения

Как сообщает британское издание Autocar, Volkswagen станет третьим производителем, предлагающим систему автономного экстренного торможения в стандартном оснащении автомобилей, наряду с Mazda и Volvo. А среди компаний, реализующих в том числе и коммерческие модели, и вовсе первой.

– Удивительно, что AEB — система автономного экстренного торможения, эффективность которой уже доказана — до сих пор не имеет широкого распространения на рынке коммерческого транспорта. Мы призываем всех автопроизводителей следовать примеру Volkswagen и оснащать свои машины этой опцией как можно скорее, — говорит Питер Шоу, генеральный директор британского исследовательского центра Thatcham Research. К слову сказать, эта компания занимается изучением возможности снижения затрат по страховым выплатам за счет повышения безопасности автомобилей.

По прогнозам аналитиков Thatcham Research, в ближайшие десять лет система автономного экстренного торможения спасет жизни более, чем 100 людям, и еще 120 000 человек убережет от разной степени травм. В то же время выплаты по страховым случаям могут сократиться на 10%.