Технология Ford позволит своевременно пропускать машины с «мигалками»

Так, предупреждение водителей о приближающейся машине с включенными проблесковыми маячками осуществляется посредством индикации на приборной панели и звуковых сигналов. За основу этой технологии разработчики взяли систему коммуникации типа «автомобиль — автомобиль», которая передает данные о скорости и местонахождении машины другим участникам движения по выделенной частоте DSRC на расстоянии до 500 метров. Главное преимущество такого «механизма» заключается в том, что он, в отличие от камер и радаров, «видит» автомобили, скрытые за другими объектами. Более того, система может спрогнозировать даже траекторию их движения.

Впервые работу новой технологии предупреждения о приближении автомобиля экстренных служб продемонстрируют в рамках британского UK Autodrive — проекта по тестированию беспилотников, а также транспортных средств, оснащенных системами связи «автомобиль — автомобиль».