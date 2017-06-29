Автомобили Volkswagen научатся «общаться» с другими машинами

Фото: www.motor1.com
Через два года компания Volkswagen приступит к подключению своих автомобилей к беспроводной локальной сети pWLAN. Так, передавать информацию другим транспортным средствам смогут машины уже в базовой комплектации.
Виктория Базылева

Иными словами, Volkswagen «научит» свои модели «общаться» с другими автомобилями, находящимися в радиусе около 500 метров — причем не только с «Фольксвагенами», но и машинами других производителей. Транспортные средства будут обмениваться данными о текущей дорожной ситуации, в частности об авариях и ремонтных работах, через беспроводную сеть pWLAN. Благодаря этой системе у автомобилистов появится больше времени на оценку нестандартных ситуаций и принятие решений.

– Мы хотим повысить безопасность дорожного движения с помощью подключения транспортных средств к сети, а самый эффективный способ добиться этого — внедрить систему, которая широко применяется ведущими автопроизводителями и их партнерами, — объяснил Йоханнес Нефт, руководитель отдела развития Volkswagen.

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29 июня 2017
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