Автомобили Volkswagen научатся «общаться» с другими машинами

Иными словами, Volkswagen «научит» свои модели «общаться» с другими автомобилями, находящимися в радиусе около 500 метров — причем не только с «Фольксвагенами», но и машинами других производителей. Транспортные средства будут обмениваться данными о текущей дорожной ситуации, в частности об авариях и ремонтных работах, через беспроводную сеть pWLAN. Благодаря этой системе у автомобилистов появится больше времени на оценку нестандартных ситуаций и принятие решений.

– Мы хотим повысить безопасность дорожного движения с помощью подключения транспортных средств к сети, а самый эффективный способ добиться этого — внедрить систему, которая широко применяется ведущими автопроизводителями и их партнерами, — объяснил Йоханнес Нефт, руководитель отдела развития Volkswagen.