Webasto: где лучше всего устанавливать предпусковые подогреватели на авто

В подмосковной Лобне открылся новый производственно-логистический центр фирмы «Вебасто Рус» — российского дочернего предприятия немецкого концерна Webasto SE, известного в России в основном автономными отопителями салона и предпусковыми подогревателями двигателя для автомобилей.
Михаил Ростарчук

На мировом рынке «Вебасто» знают и как крупнейшего поставщика панорамных и кабриолетных крыш и накрышных люков для легковых автомобилей, а также различных систем климатизации и охлаждения. На церемонии открытия доктор Хольгер Энгельманн, председатель правления Webasto SE, заявил, что «Россия имеет стратегическое значение для компании, как классический рынок с холодным климатом. С 2000 года у нас здесь открыто собственное дочернее предприятие. С переездом из городской черты Москвы в новый комплекс севернее столицы мы значительно усиливаем наше присутствие». Новый российский центр Webasto включает более 4000 квадратных метров офисов, склада, сервиса, производственных и учебных помещений. В комплекс фирма инвестировала более 10 миллионов евро.

Отсюда, из Лобни, будут снабжаться все 4 филиала «Вебасто Рус» — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске, более 50 региональных дилеров по всей стране и все установочные центры Московского региона. Не менее важны для компании и поставки на первичный рынок — «Вебасто» является поставщиком подавляющего большинства российских автобусных заводов, заводов ГАЗ, КамАЗ и многих других.

Сервисная станция может принимать как легковые автомобили, так и тяжелую автотехнику, вплоть до тяжелых грузовиков и туристических автобусов, здесь планируется создать ведущий установочный центр в Москве и области. На его базе будет разрабатываться документация по интеграции аппаратуры «Вебасто» на новые модели машин. Здесь же разместится гарантийный центр по Московскому региону — станция располагает обширным «парком» диагностического и испытательного оборудования.

Наконец, производственные площади в настоящее время используются для сборки «легких» жидкостных подогревателей Thermo Top Evo. Уже в этом году оно будет покрывает все потребности завода ГАЗ (подогреватель серийно устанавливается на дизельные модификации «Газелб Бизнес», Next и «Газона»), в перспективе здесь же будет производиться сборка Thermo Top Evo для легких коммерческих автомобилей «Пежо» и «Ситроен», а также наиболее часто продаваемых модификаций для вторичного рынка. Существующая линия рассчитана на производство до 12 тысяч, а производство в целом — до 50 тысяч отопителей в год.

Качество и надежность отопительных систем Webasto ценятся в России на протяжении десятилетий. «Наши подогреватели и отопители настолько известны, что, такое оборудование в России называют просто 'Вебасто», — отметил г-н Энгельманн.

автосервис, ремонт, запчасти, аксессуары
29 июня 2017
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