Webasto: где лучше всего устанавливать предпусковые подогреватели на авто

На мировом рынке «Вебасто» знают и как крупнейшего поставщика панорамных и кабриолетных крыш и накрышных люков для легковых автомобилей, а также различных систем климатизации и охлаждения. На церемонии открытия доктор Хольгер Энгельманн, председатель правления Webasto SE, заявил, что «Россия имеет стратегическое значение для компании, как классический рынок с холодным климатом. С 2000 года у нас здесь открыто собственное дочернее предприятие. С переездом из городской черты Москвы в новый комплекс севернее столицы мы значительно усиливаем наше присутствие». Новый российский центр Webasto включает более 4000 квадратных метров офисов, склада, сервиса, производственных и учебных помещений. В комплекс фирма инвестировала более 10 миллионов евро.
Отсюда, из Лобни, будут снабжаться все 4 филиала «Вебасто Рус» — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске, более 50 региональных дилеров по всей стране и все установочные центры Московского региона. Не менее важны для компании и поставки на первичный рынок — «Вебасто» является поставщиком подавляющего большинства российских автобусных заводов, заводов ГАЗ, КамАЗ и многих других.