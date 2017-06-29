Webasto: где лучше всего устанавливать предпусковые подогреватели на авто

Сервисная станция может принимать как легковые автомобили, так и тяжелую автотехнику, вплоть до тяжелых грузовиков и туристических автобусов, здесь планируется создать ведущий установочный центр в Москве и области. На его базе будет разрабатываться документация по интеграции аппаратуры «Вебасто» на новые модели машин. Здесь же разместится гарантийный центр по Московскому региону — станция располагает обширным «парком» диагностического и испытательного оборудования.

Наконец, производственные площади в настоящее время используются для сборки «легких» жидкостных подогревателей Thermo Top Evo. Уже в этом году оно будет покрывает все потребности завода ГАЗ (подогреватель серийно устанавливается на дизельные модификации «Газелб Бизнес», Next и «Газона»), в перспективе здесь же будет производиться сборка Thermo Top Evo для легких коммерческих автомобилей «Пежо» и «Ситроен», а также наиболее часто продаваемых модификаций для вторичного рынка. Существующая линия рассчитана на производство до 12 тысяч, а производство в целом — до 50 тысяч отопителей в год.

Качество и надежность отопительных систем Webasto ценятся в России на протяжении десятилетий. «Наши подогреватели и отопители настолько известны, что, такое оборудование в России называют просто 'Вебасто», — отметил г-н Энгельманн.