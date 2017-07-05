Автомобили Nissan научились парковаться самостоятельно

На радость начинающим рулевым, блондинкам и всем тем, кто так и не смог овладеть навыками парковки автомобиля, Nissan оснастил новый Leaf ассистентом ProPILOT Park. Электрический хетчбэк оборудован ультразвуковыми датчиками и камерами, с помощью которых он без труда может осуществить параллельную, диагональную или перпендикулярную парковку передним и задним ходом даже в самых, казалось бы, непростых условиях.

Водителю необходимо лишь выбрать место, где он хотел бы оставить автомобиль, и нажать на кнопку активации системы, после чего можно расслабиться и наблюдать за процессом. Автомобиль самостоятельно припаркуется в нужном месте абсолютно без участия водителя.

Напомним, что нынешнее поколение Nissan Leaf в России не продается. И учитывая низкий покупательский спрос на электрокары, можно предположить, что в обозримом будущем эта машина до нас и не доберется.

Впрочем, по предварительным данным, системой ProPILOT Park также сможет похвастать и третья генерация Nissan Qashqai. Только вот новый кроссовер, вероятнее всего, появится в продаже не раньше 2019 года.