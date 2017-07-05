Автомобили Nissan научились парковаться самостоятельно

Фото: carttraction.com
В преддверии дебюта электрического хетчбэка Nissan Leaf нового поколения японцы раскрыли некоторые подробности относительно новинки. Как рассказали представители компании, благодаря системе ProPILOT Park машина научилась парковаться без участия водителя.
Виктория Базылева

На радость начинающим рулевым, блондинкам и всем тем, кто так и не смог овладеть навыками парковки автомобиля, Nissan оснастил новый Leaf ассистентом ProPILOT Park. Электрический хетчбэк оборудован ультразвуковыми датчиками и камерами, с помощью которых он без труда может осуществить параллельную, диагональную или перпендикулярную парковку передним и задним ходом даже в самых, казалось бы, непростых условиях.

Водителю необходимо лишь выбрать место, где он хотел бы оставить автомобиль, и нажать на кнопку активации системы, после чего можно расслабиться и наблюдать за процессом. Автомобиль самостоятельно припаркуется в нужном месте абсолютно без участия водителя.

Напомним, что нынешнее поколение Nissan Leaf в России не продается. И учитывая низкий покупательский спрос на электрокары, можно предположить, что в обозримом будущем эта машина до нас и не доберется.

Впрочем, по предварительным данным, системой ProPILOT Park также сможет похвастать и третья генерация Nissan Qashqai. Только вот новый кроссовер, вероятнее всего, появится в продаже не раньше 2019 года.

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5 июля 2017
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