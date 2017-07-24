Автомобили Hyundai и KIA научатся распознавать речь

Как сообщается на официальном сайте компании Kakao, запуск системы, позволяющей машинам Hyundai и KIA распознавать речь, будет осуществляться нажатием кнопки на руле. С помощью голоса водители смогут искать рестораны, достопримечательности, автосервисы и другие объекты, практически не отвлекаясь от управления транспортным средством.

К оснащению автомобилей системой специалисты Kakao должны приступить уже в сентябре нынешнего года. Известно, что первой моделью, которая получит «удобную» опцию станет новый седан G70 компании Genesis — суббренда Hyundai. К слову сказать, этот автомобиль доберется до нашей страны, по предварительным данным, уже в первом квартале следующего года.