Как роботы помогают автостроителям в России

Так, к примеру, на всеволожском заводе Ford работникам конвейера ассистируют «Лелик» и «Бобик». Эти автономные транспортные средства — роботы-тележки (AGV) — доставляют передние панели автомобилей к кузову для дальнейшей установки.

«Лелик» и «Бобик» появились на предприятии в 2015 году. На одометре каждого из них уже по 2300 километров — за два года электронные помощники перетащили порядка 24 000 деталей.

Шасси AGV изготовлено из легкой трубчатой конструкции. Робот весит около 100 килограммов, а его грузоподъемность примерно равна собственной массе. В движение автономные транспортные средства приводят электрические моторы, один из которых отключается во время выполнения поворота. Скорость же программируется оператором — она может достигать 50 метров в минуту.