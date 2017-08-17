Как роботы помогают автостроителям в России

Фото: Ford
В целях повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции ведущие автостроители стремятся к максимальной автоматизации производства. На предприятиях используется самое современное оборудование, в частности, огромное количество роботов, выполняющих различные функции.
Виктория Базылева

Так, к примеру, на всеволожском заводе Ford работникам конвейера ассистируют «Лелик» и «Бобик». Эти автономные транспортные средства — роботы-тележки (AGV) — доставляют передние панели автомобилей к кузову для дальнейшей установки.

«Лелик» и «Бобик» появились на предприятии в 2015 году. На одометре каждого из них уже по 2300 километров — за два года электронные помощники перетащили порядка 24 000 деталей.

Шасси AGV изготовлено из легкой трубчатой конструкции. Робот весит около 100 килограммов, а его грузоподъемность примерно равна собственной массе. В движение автономные транспортные средства приводят электрические моторы, один из которых отключается во время выполнения поворота. Скорость же программируется оператором — она может достигать 50 метров в минуту.

Фото: www.riverbedmarketing.com

Маршрут для роботов задается с помощью магнитной ленты, приклеенной к полу, и легко изменяется при необходимости. Заряда двух аккумуляторов (12 В, 120 А/ч) хватает на две смены непрерывной работы. Кроме того, предусмотрена возможность быстрой замены батарей с помощью специальной тележки.

Безопасность людей при движении роботов обеспечивают лазерные сканеры, распознающие посторонние объекты в рабочей зоне — они помогают AGV вовремя остановиться. Более того, «Лелик» и «Болик» обращают на себя внимание работников мигающими лампочками и музыкой. К слову сказать, в памяти устройства можно сохранить до 8 переключаемых вручную композиций. Чаще всего роботы «исполняют» по заказу сотрудников предприятия песню «Катюша».

Помимо AGV, на заводе Ford используется и другое автоматизированное оборудование: сварочные роботы KUKA, клеевой робот, помогающий устанавливать лобовые стекла, а также сверхточный робот Carl Zeiss, снимающий координаты со сваренного кузова и сопоставляющий их с координатами цифровой 3D-модели для проверки геометрии.

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17 августа 2017
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