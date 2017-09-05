На «Комтранс-2017» представили телеметрический сервис Ford Telematics

Фото: Ford
На Международной выставке коммерческого транспорта «Комтранс-2017» компания Ford презентовала новый продукт для корпоративных клиентов — телеметрический сервис Ford Telematics для оптимизации работы парка и повышения безопасности перевозок.
Виктория Базылева

Система Ford Telematics включает в себя электронный блок, устанавливаемый в надежном месте, а также программное обеспечение с настройками сбора и анализа данных. Условно функционал сервиса можно разделить на три категории: безопасность, эксплуатация и логистика.

Так, владельцы автопарков могут контролировать место нахождения автомобиля и получать предупреждения о несанкционированном проникновении в машину. Кроме того, система позволяет отслеживать скорость транспортного средства, время, которое водитель проводит за рулем, и даже стиль вождения. «Телематикс» информирует руководителей о резких ускорениях и торможениях, повышающих расход топлива и риск ДТП.

Удаленная диагностика неисправностей и регулярные напоминания рулевому о необходимости дозаправки или визита к дилеру для очередного технического обслуживания также являются заложенными программами.

Остается лишь добавить, что поначалу новый сервис будет предлагаться в качестве опции лишь для легких коммерческих автомобилей Ford Transit.

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5 сентября 2017
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