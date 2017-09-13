Российский министр трезво оценил перспективы беспилотных авто

Как сообщил Денис Мантуров «Известиям», в настоящий момент в рамках группы НТИ «Автонет» разрабатываются технологии, позволяющие колесным транспортным средствам самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке, выбирать траекторию движения и обмениваться информацией между собой и с дорожной инфраструктурой, используя различные телематические сервисы.

Однако не стоит говорить о том, что беспилотники на дорогах — дело ближайшего будущего. Институт НАМИ только создает еще «интеллектуальную зону» для испытания подобных транспортных средств.

— Их внедрение будет идти поэтапно: сначала локальное использование, затем — общее применение с частичным использованием элементов беспилотного управления, ну и в перспективе — появятся машины без человека на борту. Однако, я думаю, что это будет еще нескоро, поскольку такие перемены требуют, в том числе, и обновления ментального восприятия окружающего мира человеком. Пока так рисковать мы еще не готовы, — заявил министр.