Российский министр трезво оценил перспективы беспилотных авто

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Министр промышленности и торговли заявил, что сейчас выводить беспилотные автомобили на дороги общего пользования опасно. Сначала необходимо провести испытания в условиях, близких к реальным, но на закрытой территории, где будет организована городская инфраструктура — светофоры, разметка, знаки, мосты, железнодорожные переезды, остановки и все остальное.
Эдуард Раскин

Как сообщил Денис Мантуров «Известиям», в настоящий момент в рамках группы НТИ «Автонет» разрабатываются технологии, позволяющие колесным транспортным средствам самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке, выбирать траекторию движения и обмениваться информацией между собой и с дорожной инфраструктурой, используя различные телематические сервисы.

Однако не стоит говорить о том, что беспилотники на дорогах — дело ближайшего будущего. Институт НАМИ только создает еще «интеллектуальную зону» для испытания подобных транспортных средств.

— Их внедрение будет идти поэтапно: сначала локальное использование, затем — общее применение с частичным использованием элементов беспилотного управления, ну и в перспективе — появятся машины без человека на борту. Однако, я думаю, что это будет еще нескоро, поскольку такие перемены требуют, в том числе, и обновления ментального восприятия окружающего мира человеком. Пока так рисковать мы еще не готовы, — заявил министр.

технология, беспилотный автомобиль, дорога, трасса
13 сентября 2017
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