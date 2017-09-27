Cadillac CT6 проедет через Америку без водителя

Фото Cadillac
Cadillac организовал первый официальный автопробег своих новых моделей, которые преодолеют весь маршрут полностью на автопилоте. Колонна из двенадцати седанов проедет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес без водителей.
Денис Халфин

Цель столь нестандартного автопробега Cadillac CT6 — испытать в действии технологии автономного управления Super Cruise и в полной мере продемонстрировать ее возможности.

Напомним, что система, которой оснащается обновленная модель, способна самостоятельно управлять автомобилем в условиях шоссе. В режиме автопилота седан способен самостоятельно разгоняться, выдерживать траекторию движения в заданной полосе, а также тормозить до полной остановки. Под лобовым стеклом Cadillac CT6 установлены камеры с радарной системой LiDAR. Технология позволяет водителю убрать руки с руля и почувствовать себя в роли пассажира.

Автопробег стартовал от нью-йоркского Cadillac House и финиширует в Лос-Анджелесе. Маршрут пролегает через двенадцать штатов, а остановки запланированы в Кливленде, Чикаго, Мемфисе, Далласе, Санта-Фе и Финиксе. Кстати, GM не исключает возможности, что Cadillac CT6 поступит на российский рынок до конца текущего года.

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27 сентября 2017
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