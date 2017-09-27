Cadillac CT6 проедет через Америку без водителя

Цель столь нестандартного автопробега Cadillac CT6 — испытать в действии технологии автономного управления Super Cruise и в полной мере продемонстрировать ее возможности.

Напомним, что система, которой оснащается обновленная модель, способна самостоятельно управлять автомобилем в условиях шоссе. В режиме автопилота седан способен самостоятельно разгоняться, выдерживать траекторию движения в заданной полосе, а также тормозить до полной остановки. Под лобовым стеклом Cadillac CT6 установлены камеры с радарной системой LiDAR. Технология позволяет водителю убрать руки с руля и почувствовать себя в роли пассажира.

Автопробег стартовал от нью-йоркского Cadillac House и финиширует в Лос-Анджелесе. Маршрут пролегает через двенадцать штатов, а остановки запланированы в Кливленде, Чикаго, Мемфисе, Далласе, Санта-Фе и Финиксе. Кстати, GM не исключает возможности, что Cadillac CT6 поступит на российский рынок до конца текущего года.