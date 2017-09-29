Почему за рулем надо пить

Фото: Nissan
Проведенное британским университетом Лафборо исследование показало, что водители, выпивавшие только один глоток воды в час, совершали в два раза больше ошибок на дороге, чем те, чей организм получил достаточное количество жидкости. Такое количество промахов соответствует тем показателям, которые демонстрируют люди с содержанием алкоголя в крови, равным 0,08%. И самое опасное — две трети водителей не осознают, что их организм обезвожен.
Эдуард Раскин

Наиболее распространенные ошибки во время вождения в состоянии обезвоженности включают в себя слишком позднее торможение, рыскание внутри занятой полосы, случайный заезд на разделительные полосы. Помимо замедленной реакции недостаток жидкости в организме может вызывать усталость, головокружение, головную боль и сухость во рту.

Избежать проблем можно очень легко: больше пить. Кстати, это касается не только водителей. В 2013 году двумя университетами было проведено исследование, которое показало, что человек, выпивший 400 мл воды перед решением задачи, требующей определенных умственных усилий, справляется с ней быстрее на 14%.

Фото: Nissan

Интересное решение предложила компания Nissan. Совместно с голландской дизайнерской фирмой Droog она разработала специальное покрытие рулевого колеса и передних сидений, которое реагирует на количество выделяемого водителем пота, и протестировала его на кроссовере Juke. В обычном состоянии покрытие имеет синий цвет, но при наличии признаков обезвоживания желтеет.

Эксперт голландской компании Паулиан Роутс сообщил, что изначально эта технология создавалась для спортивной одежды. На это Хардж Чаггар, главный врач Формулы 2 и медицинский консультант подразделения Nismo, заметил:

– Многие спортсмены хорошо разбираются в дегидратации, но люди, не связанные со спортом, не знают о влиянии обезвоживания на физиологические показатели. Технология реакции на пот, использованная в конструкции автомобиля, — инновационный способ привлечь внимание к этому моменту, и предотвратить обезвоживание, предупредив об опасности напрямую водителя.

Впрочем, на данный момент Nissan не планирует использовать свои разработки на серийных кроссоверах Juke.

авторынок, производители, производство, безопасность дорожного движения, технология
29 сентября 2017
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