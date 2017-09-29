Почему за рулем надо пить

Интересное решение предложила компания Nissan. Совместно с голландской дизайнерской фирмой Droog она разработала специальное покрытие рулевого колеса и передних сидений, которое реагирует на количество выделяемого водителем пота, и протестировала его на кроссовере Juke. В обычном состоянии покрытие имеет синий цвет, но при наличии признаков обезвоживания желтеет.

Эксперт голландской компании Паулиан Роутс сообщил, что изначально эта технология создавалась для спортивной одежды. На это Хардж Чаггар, главный врач Формулы 2 и медицинский консультант подразделения Nismo, заметил:

– Многие спортсмены хорошо разбираются в дегидратации, но люди, не связанные со спортом, не знают о влиянии обезвоживания на физиологические показатели. Технология реакции на пот, использованная в конструкции автомобиля, — инновационный способ привлечь внимание к этому моменту, и предотвратить обезвоживание, предупредив об опасности напрямую водителя.

Впрочем, на данный момент Nissan не планирует использовать свои разработки на серийных кроссоверах Juke.