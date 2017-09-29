Почему за рулем надо пить

Наиболее распространенные ошибки во время вождения в состоянии обезвоженности включают в себя слишком позднее торможение, рыскание внутри занятой полосы, случайный заезд на разделительные полосы. Помимо замедленной реакции недостаток жидкости в организме может вызывать усталость, головокружение, головную боль и сухость во рту.
Избежать проблем можно очень легко: больше пить. Кстати, это касается не только водителей. В 2013 году двумя университетами было проведено исследование, которое показало, что человек, выпивший 400 мл воды перед решением задачи, требующей определенных умственных усилий, справляется с ней быстрее на 14%.