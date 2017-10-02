Российские беспилотники покажут на Чемпионате мира по футболу 2018

– С радостью хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы, и мы продемонстрируем вам результаты в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ, — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Впрочем, никаких подробностей относительно транспортных средств, оснащенных системой автономного управления, г-н Дворкович раскрывать не стал.

Напомним, ранее сообщалось, что во время мундиаля будут использоваться тестовые беспилотные пассажирские электробусы, разработкой которых занимаются специалисты НАМИ совместно с инженерами «КамАЗ».

Максимальная скорость этих машин равняется 60 км/ч, что в принципе, неплохо. А вот огромным минусом является то, что эти автомобили пока что могут передвигаться лишь по дорогам с четкой разметкой — то есть явно не по российским.