На М4 «Дон» водители отвлекаются от дороги из-за АЗС

Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ) и «Автодор» провели исследование поведения водителей на московском участке трассы М4 «Дон». Оказалось, что расстановка дорожных знаков, транспаранты на пунктах оплаты и оформление автозаправочных станций плохо влияют на водителей.
Максим Строкер

«В ночное время водителей отвлекают яркие объекты, такие как стелы автозаправочных станций. Во время проезда участков ремонтных работ многие участники не замечали временные знаки ограничения скорости и реагировали только по факту возникновения помехи» — сообщил замруководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуально-транспортным системам Андрей Воробьев. Исследование показало, что пункты взимания платы перегружены информацией. «Поэтому много времени тратилось на распознавание информации на знаках пункта оплаты.

В связи с этим практически никто не замечал знаки ограничения скорости и другие технические средства организации дорожного движения», — пояснил агентству «Москва» Воробьев. Полностью данные исследования, проходившего весной этого года планируется обработать к декабрю 2017.

АЗС, ДТП
12 октября 2017
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