На М4 «Дон» водители отвлекаются от дороги из-за АЗС

«В ночное время водителей отвлекают яркие объекты, такие как стелы автозаправочных станций. Во время проезда участков ремонтных работ многие участники не замечали временные знаки ограничения скорости и реагировали только по факту возникновения помехи» — сообщил замруководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуально-транспортным системам Андрей Воробьев. Исследование показало, что пункты взимания платы перегружены информацией. «Поэтому много времени тратилось на распознавание информации на знаках пункта оплаты.

В связи с этим практически никто не замечал знаки ограничения скорости и другие технические средства организации дорожного движения», — пояснил агентству «Москва» Воробьев. Полностью данные исследования, проходившего весной этого года планируется обработать к декабрю 2017.