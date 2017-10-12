Panasonic разработает собственную систему автономного управления

— На сегодняшний день мы отстаем от конкурентов. Но созданные нами электронные компоненты для интеллектуальной обработки изображений и звука, а также богатый опыт в производстве видеотехники дают нам серьезные преимущества, — сказал глава направления визуальных и сенсорных технологий R&D-центра Panasonic Сеити Гото.

Впрочем, никакой подробной информации о новом проекте Panasonic в настоящее время нет. Сообщается лишь, что автономное управление автомобилями будет осуществляться на малых и средних скоростях. Кроме того, машины смогут парковаться без участия водителя, хотя и этим сейчас особо никого не удивишь.