Panasonic разработает собственную систему автономного управления

Фото: www.motortrend.com
Компания Panasonic приступила к разработке собственной системы автономного управления для коммерческих машин. Предполагается, что японцы продемонстрируют технологию в 2022 году.
Виктория Базылева

— На сегодняшний день мы отстаем от конкурентов. Но созданные нами электронные компоненты для интеллектуальной обработки изображений и звука, а также богатый опыт в производстве видеотехники дают нам серьезные преимущества, — сказал глава направления визуальных и сенсорных технологий R&D-центра Panasonic Сеити Гото.

Впрочем, никакой подробной информации о новом проекте Panasonic в настоящее время нет. Сообщается лишь, что автономное управление автомобилями будет осуществляться на малых и средних скоростях. Кроме того, машины смогут парковаться без участия водителя, хотя и этим сейчас особо никого не удивишь.

производители, автопилот, технология, беспилотный автомобиль
12 октября 2017
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