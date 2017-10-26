Infiniti Q50 стал беспилотником

Nissan показал свою очередную вариацию на тему беспилотников, приступив к тестам спортивного седана Infiniti Q50, оснащенного технологией автономного вождения ProPILOT. Представители компании утверждают, что серийная версия модели появится на дорогах общего пользования в Токио уже в 2020 году.
Михаил Ростарчук

ProPILOT позволяет автомобилю самостоятельно двигаться по городским улицам и шоссе от момента ввода водителем адреса в навигационную систему и до момента прибытия в пункт назначения. В этом машине помогают 12 сонаров, 12 камер, 9 радаров миллиметрового диапазона, 6 лазерных сканеров и карта с высокой детализацией для анализа сложных сценариев в реальном времени и плавного передвижения в непростых городских условиях, включая проезд перекрестков.

– Наш прототип системы ProPILOT следующего поколения демонстрирует технологии, которые будут доступны на дорогах общего пользования уже в 2020 году, — комментирует демонстрацию новинки старший вице-президент по исследованиям и передовым разработкам Nissan Такао Асами. — Это еще один пример нашей успешной работы по созданию будущего автономного вождения для всех…

Напомним, что сегодня в линейке ниссановских беспилотников имеются электромобиль Nissan LEAF нового поколения, оснащенный технологией автономного управления при движении по шоссе в рамках одной полосы, а также Nissan Serena и X-Trail. А в 2018 году к ней присоединится и Nissan Qashqai.

Заметим однако, что хотя сегодня все больше производителей работают над созданием беспилотников, их массовое появление на улицах остается под большим вопросом.

безопасность дорожного движения, технология, беспилотный автомобиль
26 октября 2017
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