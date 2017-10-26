Infiniti Q50 стал беспилотником

ProPILOT позволяет автомобилю самостоятельно двигаться по городским улицам и шоссе от момента ввода водителем адреса в навигационную систему и до момента прибытия в пункт назначения. В этом машине помогают 12 сонаров, 12 камер, 9 радаров миллиметрового диапазона, 6 лазерных сканеров и карта с высокой детализацией для анализа сложных сценариев в реальном времени и плавного передвижения в непростых городских условиях, включая проезд перекрестков.

– Наш прототип системы ProPILOT следующего поколения демонстрирует технологии, которые будут доступны на дорогах общего пользования уже в 2020 году, — комментирует демонстрацию новинки старший вице-президент по исследованиям и передовым разработкам Nissan Такао Асами. — Это еще один пример нашей успешной работы по созданию будущего автономного вождения для всех…

Напомним, что сегодня в линейке ниссановских беспилотников имеются электромобиль Nissan LEAF нового поколения, оснащенный технологией автономного управления при движении по шоссе в рамках одной полосы, а также Nissan Serena и X-Trail. А в 2018 году к ней присоединится и Nissan Qashqai.

Заметим однако, что хотя сегодня все больше производителей работают над созданием беспилотников, их массовое появление на улицах остается под большим вопросом.