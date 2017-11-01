Минэнерго РФ: электромобили вновь проиграют бензину и дизелю

Фото: www.theodysseyonline.com
Слухи о скором и безоговорочном триумфе, на который просто обречены электромобили в борьбе с машинами, оснащенными традиционными двигателями внутреннего сгорания, сильно преувеличены. По крайней мере, так считают эксперты российского топливно-энергетического сектора.
Эдуард Раскин

Электромобильная истерия, процветающая на плодородной почве борьбы с загрязнением окружающей среды, подтолкнула автоконцерны выбрасывать десятки миллиардов долларов на создание экологически чистых автомобилей. Проштрафившийся с дизельгейтом Volkswagen планирует выложить за все хорошее 20 млрд. евро, концерн Daimler — 10 млрд. евро. Не отстают от них и другие отраслевые гиганты, один за другим озвучивая столь же наполеоновские планы. Однако это сильно напоминает стрельбу из пушки по воробьям, да еще из пушки, развернутой в противоположную от птичек сторону. Об этом, как сообщает Reuters, в очередной раз напомнил глава аналитического центра ТЭК при Минэнерго РФ Павел Сорокин, выступая на конференции агентства S&P:

— Сто лет назад электромобили уже проиграли свою битву двигателям внутреннего сгорания, потому что были неконкурентоспособны по ряду параметров, — заявил он. — Во многих городах и странах, если включить электрические чайники одновременно, то выбивает пробки. Представьте себе, что будет, если все подключат электромобили в девять вечера…

Весьма образно и доходчиво. Но тех, чей мозг зомбирован идеей повальной электрификации автомобилестроения, подобными аргументами не проймешь. Они отмахнутся и от более существенных нестыковок в постулатах своей модерновой религии.

Например, автопарк Германии, самой технологически продвинутой страны Европы, насчитывает чуть меньше 50 млн. легковых автомобилей. Представим, что сбылась мечта идиота, и все они превратились в Tesla Model S с аккумуляторами 85 кВт/ч. Так вот, при ежедневной их зарядке мощности крупнейшей в мире китайской ГЭС «Санься», расположенной близ города Саньдоупин, хватит менее, чем на один месяц в году без учета существенных потерь в процессе доставки электроэнергии потребителю. И только лишь для одной Германии…

Фото: www.carmagazine-co.uk

На это намекнул и г-н Сорокин, который подчеркнул: для достижения светлого электрического будущего деньги надо вваливать главным образом в переформатирование распределительных сетей, что выльется не в жалкие миллиарды, а в триллионы евро! Но электрофилов сие не волнует.

Насколько хватит запасов лития, кобальта, графита и редкоземельных металлов, необходимых для производства батарей, при экспоненциальном росте сегмента электрокаров? Никто не считал, да и не собирается считать, поскольку вот-вот случится судьбоносный технологический скачок, в результате которого стоимость аккумулятора сравняется с ценой зажигалки Cricket. А что бы им не послушать еще одного неглупого человека — Стивена Айриша, сотрудника британской компании Hyperdrive Innovation, которая как раз и занимается разработкой новых технологий создания аккумуляторных батарей:

— Всем хочется в будущем иметь чудесные химические вещества, не связанные с этими редкими материалами, но сейчас они недоступны. Все задаются вопросом, произойдет ли революция в производстве аккумуляторов. Но на самом деле речь идет только о серии постепенных улучшений…

Конечно, электричество сейчас гораздо дешевле бензина. Однако в цену нефтепродуктов заложено огромное количество прямых и косвенных налогов, поддерживающих бюджетные штаны многих влиятельных стран.

Фото: ecotricity.co.nz

— Если вдруг применение углеводородного топлива начнет снижаться, государство от всех этих источников доходов отказаться не сможет, и тогда все это налоговое бремя перейдет на электричество, и экономика электромобилей и обычных автомобилей для потребителя станет более сравнимой даже при нулевой стоимости батареи, — считает глава департамента стратегии и инноваций Газпромнефти Сергей Вакуленко.

В общем, когда управляющий директор S&P Марк Шварц заверяет нас, что к 2025 году доля электромобилей в новых продажах вырастет до 5%, а к 2040 году достигнет 25%, мы понимаем — перед нами одурманенный массированной пропагандой западный мечтатель. Ну да бог с ним, с политкорректным Шварцем. Зачем вот в ту же дуду дует наш премьер Дмитрий Медведев? Сей государственный муж неожиданно отложил в сторону свой айфон и озаботился проблемой настолько, что немедленно поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу проработать меры государственной поддержки электротранспорта. Это в стране, где за Уралом заканчиваются не только обычные заправки, но и дороги.

Вероятнее всего, истерика вокруг электромобилей со временем утихнет так же, как и вокруг глобального потепления или защиты прав геев. Даже сейчас, когда международный маразм с каждым днем крепчает, этот вид транспорта не играет особой роли в глобальной экономике.

— Электромобили имеют спрос в основном в маленьких странах с очень высоким уровнем жизни, который базируется в основном на сторонниках «зеленой» энергетики и последователях моды, — отмечает все тот же г-н Сорокин.

То есть, реально собственным кошельком за них голосует лишь узкая группа обеспеченных сектантов.

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1 ноября 2017
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