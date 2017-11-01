Минэнерго РФ: электромобили вновь проиграют бензину и дизелю

Электромобильная истерия, процветающая на плодородной почве борьбы с загрязнением окружающей среды, подтолкнула автоконцерны выбрасывать десятки миллиардов долларов на создание экологически чистых автомобилей. Проштрафившийся с дизельгейтом Volkswagen планирует выложить за все хорошее 20 млрд. евро, концерн Daimler — 10 млрд. евро. Не отстают от них и другие отраслевые гиганты, один за другим озвучивая столь же наполеоновские планы. Однако это сильно напоминает стрельбу из пушки по воробьям, да еще из пушки, развернутой в противоположную от птичек сторону. Об этом, как сообщает Reuters, в очередной раз напомнил глава аналитического центра ТЭК при Минэнерго РФ Павел Сорокин, выступая на конференции агентства S&P:

— Сто лет назад электромобили уже проиграли свою битву двигателям внутреннего сгорания, потому что были неконкурентоспособны по ряду параметров, — заявил он. — Во многих городах и странах, если включить электрические чайники одновременно, то выбивает пробки. Представьте себе, что будет, если все подключат электромобили в девять вечера…

Весьма образно и доходчиво. Но тех, чей мозг зомбирован идеей повальной электрификации автомобилестроения, подобными аргументами не проймешь. Они отмахнутся и от более существенных нестыковок в постулатах своей модерновой религии.

Например, автопарк Германии, самой технологически продвинутой страны Европы, насчитывает чуть меньше 50 млн. легковых автомобилей. Представим, что сбылась мечта идиота, и все они превратились в Tesla Model S с аккумуляторами 85 кВт/ч. Так вот, при ежедневной их зарядке мощности крупнейшей в мире китайской ГЭС «Санься», расположенной близ города Саньдоупин, хватит менее, чем на один месяц в году без учета существенных потерь в процессе доставки электроэнергии потребителю. И только лишь для одной Германии…