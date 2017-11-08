Беспилотник для зимних дорог будет создан в России

Фото: www.landersford.com
Российская венчурная компания (РВК), фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив в 2018 году запустят технологические конкурсы для развития инновационных технологий.
Эдуард Раскин

Как сообщил агентству ТАСС генеральный директор РВК Александр Повалко, участникам предстоит, в частности, создать первый беспилотный автомобиль для езды по зимним дорогам. Второй конкурс будет посвящен созданию водородных топливных элементов.

— Первый беспилотник, который проедет в условиях полигона зимнего города с гололедом, плохой видимостью, занесенной дорожной разметкой, претендует на получение приза, — заявил Повалко на конференции «Национальная технологическая революция 20.35» в Санкт-Петербурге. На проведение и призовой фонд технологических конкурсов из государственного бюджета на следующую трехлетку выделено по 600 млн рублей в год. Стартовать конкурсы будут в следующем году.

Ранее сообщалось, что в рамках организации конкурсов Агентство стратегических инициатив сформирует целевые задания, а также займется сбором жюри и экспертов. РВК будет участвовать в формировании призового фонда, а также предоставит участникам конкурсов свои инструменты для работы с инвесторами и крупным бизнесом. Фонд «Сколково» привлечет в проекты индустриальных партнеров. Конкурсы будут подразумевать создание реальных технологических решений по целевому заказу различных компаний.

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8 ноября 2017
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