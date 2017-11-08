Почему необходимо срочно продавать свою машину

На этот раз в роли провозвестника полного и бесповоротного экстерминатуса традиционного транспорта выступил не какой-нибудь шулер от автопрома вроде Илона Маска, и не сторонние эксперты вроде сотрудников Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, а вполне себе автомобильный деятель. Им оказался Роберт Энтони Лутц, бывший морпех США, бывший исполнительный вице-президент BMW по глобальным продажам и маркетингу, бывший исполнительный вице-президент Ford, бывший заместитель председателя правления по разработке новой продукции General Motors.

— Пошлите прощальный поцелуй хорошим временам! — восклицает Боб Лутц в беседе с корреспондентом портала Automotive News. — У всех нас будет всего пять лет, чтобы убрать свою машину с дороги или продать ее на металлолом! Мы приближаемся к концу автомобильной истории и совсем скоро будем перемещаться на стандартизированных модулях.