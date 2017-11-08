Почему необходимо срочно продавать свою машину

Фото: flashpack.com
Люди не смогут больше управлять автомобилями. Да-да, через 15, ну самое позднее через 20 лет движение по автострадам транспортных средств с человеком за рулем будет запрещено. Вот такой резкий, прямо-таки апокалиптический прогноз — совсем в духе «электромобили наше все».
Эдуард Раскин

На этот раз в роли провозвестника полного и бесповоротного экстерминатуса традиционного транспорта выступил не какой-нибудь шулер от автопрома вроде Илона Маска, и не сторонние эксперты вроде сотрудников Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, а вполне себе автомобильный деятель. Им оказался Роберт Энтони Лутц, бывший морпех США, бывший исполнительный вице-президент BMW по глобальным продажам и маркетингу, бывший исполнительный вице-президент Ford, бывший заместитель председателя правления по разработке новой продукции General Motors.

— Пошлите прощальный поцелуй хорошим временам! — восклицает Боб Лутц в беседе с корреспондентом портала Automotive News. — У всех нас будет всего пять лет, чтобы убрать свою машину с дороги или продать ее на металлолом! Мы приближаемся к концу автомобильной истории и совсем скоро будем перемещаться на стандартизированных модулях.

Фото: www.startengine.com

Лутц подробно описывает, как полностью автономный модуль без каких либо систем, позволяющих водителю отдавать ему команды, по вызову он прибывает к вам. Вы садитесь внутрь, вводите координаты места назначения, и отправляетесь в путь. На автостраде модуль вливается в поток подобных ему ТС и движется со скоростью 200—250 км/ч. Вот такая смесь железнодорожного и личного транспорта.

В общем, уже не железный конь идет на смену крестьянской лошадке, а некий загадочный автономный модуль жестоко теснит автомобиль. Переломный момент настанет, когда от 20 до 30% автомобилей станут полностью автономными. Тогда правительства стран увидят ужасающую статистику, согласно которой 99,9% несчастных случаев происходит по вине водителей-людей.

Непосредственно вслед за этим наступит переходный период длительностью примерно в пять лет, когда каждый дложен будет сделать свой выбор — продать машину на металлолом, или обменять ее на автономный модуль.

Фото: www.startengine.com

Нынешние автопроизводители разорятся и исчезнут с исторической сцены, и модули население будет приобретать у Apple или Google. Господа дилеры, вам неукротимый Боб также предрекает тотальную гибель. Попутно, кстати, вымрет и автомобильная специализированная пресса.

Человек, всю жизнь проработавший на автоиндустрию, а ныне ставший блогером и открывший собственную консалтинговую компанию, имеет полное право постебаться со знанием дела. Это если кто не понял, что восьмидесятипятилетний дедок вовсе не впал в старческий маразм.

Жаль только, что найдется немало «экспертов» и государственных деятелей, которые воспримут эту издевку над современными безумными трендами всерьез, и — упаси господь! — ринутся ее реализовывать в меру своих умственных способностей и властных полномочий.

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8 ноября 2017
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