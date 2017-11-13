Автомобили LADA оснастят системой дистанционного управления

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, систему LADA Connect получат «Гранты» в комплектациях «стандарт» (в качестве опции) и «люкс». По предварительным подсчетам в следующем году тольяттинцы выпустят порядка 10 000 транспортных средств с телеметрическим модулем, подключаемым к диагностическому разъему. Машины, оборудованные системой LADA Connect, обойдутся клиентам на 10 000 рублей дороже, нежели автомобили без нее.

Мобильное приложение LADA Connect уже появилось в онлайн-магазине Google Play. В настоящее время сервис тестируется разработчиками в закрытом бета-режиме — пользователи получат доступ к программе позже.

Приложение LADA Connect позволяет водителю удаленно управлять системой автозапуска, предпусковым подогревателем, штатной сигнализацией, а также открывать/закрывать двери и багажник. С помощью сервиса можно контролировать местонахождение машины, количество топлива в баке, уровень заряда аккумулятора. Кроме того, LADA Connect включает в себя функцию удаленной диагностики, оповещение об эвакуации, ДТП или каких-либо других внешних воздействиях, которые могут причинить вред автомобилю.

Остается лишь добавить, что по предварительной информации, спустя некоторое время системой LADA Connect обзаведутся седаны и универсалы Vesta.